FOTOD: Raplamaa kraavis vedeleb avariiline Volkswagen, esiklaas puruks ja numbrimärgid küljest võetud

Eile õhtul avanes Tallinna-Rapla-Türi maantee 68. kilomeetril ehk Raplamaal Kehtna vallas Hiie külas vaatepilt, kus Volkswagen Golf on sõitnud pikali liiklusmärgi ning maandunud kraavis.

Inimesi auto juures ei olnud. Samuti on Volkswagenil numbrimärgid küljest ära võetud. Autol on puruks ka esiklaas, mis sai kannatada liiklusmärgile otsa sõitmise tõttu.

Millal täpsemalt auto kraavi sõitis, see on teadmata. Politsei on avariist teadlik, ning uurib juhtunu üksikasju.