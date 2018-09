FOTOD | Rakvere politseijaoskonna juht: mitte miski ei ennustanud, et mees tapab oma abikaasa

Politseinikud pidasid eile veidi enne südaööd kinni naise endise abikaasa, 31-aastase mehe. Mehele esitati kahtlustus tapmises. Sündmuskohal tööd teinud eksperdi esialgsel hinnangul suri naine kadumise päeval.

Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste ütles Delfile, et varasemalt sellel perel politseiga mingeid kokkupuuteid ei olnud. Kahtlustavana kinni peetud mees ei ole varem politsei huviorbiiti kuulunud. Kindlasti polnud tegemist perega, mille muresid korrakaitsjad varem lahendamas oleks käinud. Tammiste ütles, et oma eksabikaasa tapmises kahtlustatavana kinni peetud mees on kohalik, kes käib sealkandis ka tööl.

Jootme küla metsatukk, kust 29-aastase Merje surnukeha leiti, asub paari kunagise ühise elamise lähistel. Millise vägivalla tundemärke tapetu surnukehalt täpsemalt leiti, ei soovinud Tammiste Delfile uurimise huvides täpsustada.

Politseile andsid naise kadumisest teada tema lähedased neljapäeva õhtul kella 18.40 ajal. „Merje ei olnud lähedaste sõnul varem ette teatamata lahkunud ja nad hakkasid tema pärast muret tundma. Asusime naist otsima, selgitasime võimalikku liikumissuunda ja positsioneerisime telefoni. Asjaolusid selgitades jõudsime infoni, et tema kadumise tagamaad võivad peituda probleemses lähisuhtes. Ilmnes, et naine üritas katkestada suhteid oma endise abikaasaga. Paraku politseini infot naise ja mehe võimalikust varasemast lähisuhtevägivallast jõudnud ei olnud,“ rääkis Tammiste. „Avaldan siirast kaastunnet naise lähedastele ja soovin jõudu selle äärmiselt kurva ja traagilise sündmusega toime tulemiseks,“ lisas ta.