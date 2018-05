FOTOD | Rakvere lähedal põrkasid kokku BMW ja Ford, neli inimest sai viga

Rakvere lähedal Karivärava külas põrkasid täna hommikul kokku sõiduautod BMW ja Ford, õnnetuses sai viga neli inimest.

Täna kella 8.25 paiku teatati liiklusõnnetusest Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee 169. kilomeetril. Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto BMW, mille roolis oli 50-aastane mees, tagant otsa sõiduautole Ford, mille roolis oli 23-aastane mees. Liiklusõnnetuse tagajärjel said viga Fordi juht ja kaasreisijad, 64- ja 34-aastane mees. BMW roolis olnud mehele anti kohapeal esmaabi.

Ida prefektuuri operatiivjuht Andreas Kliimant sõnas, et head tee- ja ilmastikutingimused muudavad paljud roolireekajad ülemäära julgeks ning elementaarsed liiklusohutuse põhitõed kipuvad ununema. „Paljude õnnetuste põhjus on pea olematu pikivahe või liigne kiirustamine. Mõlema teguri puhul ei pruugi juhil olla piisavalt aega, et teise sõiduki ootamatule manöövrile reageerida ning kokkupõrget vältida. Turvalisus on meie igaühe teha ja seda ka liikluses,“ lisas operatiivjuht.

Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud selguvad menetluse käigus.