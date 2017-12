FOTOD | Püünsi kooli lähedal kihutas joobes juht politsei eest põgenedes vastu puud

Täna ennelõunal põgenes Harjumaal Püünsis politsei eest autojuht, kes põrutas suurel kiirusel vastu puud. Pealtnägijate sõnul väljus mees kägardunud autost omal jalal.

Täna hommikul kella 9.50 ajal märkasid Ida-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinikud Viimsis kahtlase sõidustiiliga sõidukijuhti. Kui politseinikud auto kõrvale sõitsid, keeras juht äkilise pöördega paremale. See tekitas korrakaitsjates kahtlust, mispeale anti juhile peatumismärguanne, selgitas juhtunut politsei.

Juht eiras seda ja asus korrakaitsjate eest ära kihutama. Mõned minutid kestnud sõit lõppes sellega, et juht sõitis Rohuneeme teel teelt välja. Sõidukijuhi kontrollimisel selgus, et 32-aastane mees oli tarvitanud alkoholi ning tal puudus juhtimisõigus, mis oli tal ära võetud eelnevate liiklusrikkumiste eest. Et kokkupõrge oli suure kiiruse tõttu tugev, viidi juht tervisekontrolliks haiglasse.

Delfi lugeja, kes avariid pealt nägi, nentis, et põgenev auto sõitis väga kiiresti ja juht kaotas masina üle kontrolli. "Auto sõitis mitu korda vastu kive, vastu liiklusmärke ja lõpetas puu ümber," kirjeldas pealtnägija. "On täielik ime, et mees autost omal jalal väljus, sest puuoksad ulatusid auto salongi."

Põgenevat autojuhti jälitanud Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Mihkel-Jaagub Laats märkis, et patrullauto kiirus oli kohati kuni 130 km/h, mis tähendab, et põgeneva sõiduki kiirus oli veelgi suurem. „Õnnetuse järel oli sõiduk tugevalt deformeerunud. Eriti tugevalt sai kahjustada kõrvalistuja koht. See oli õnnelik õnnetus, et juht raskelt viga ei saanud. Olnuks tal kaasreisija, siis poleks see inimene täna ilmselt elus,“ nentis Laats.

Avarii Püünsis

Laatsi sõnul näitab politsei tööpraktika, et korrakaitsjate peatumismärguande ning vilkurite eest kiputakse põgenema sageli just seetõttu, et puudub juhtimisõigus, ollakse joobes või on kiirused lubatust suuremad.

"Lisaks enda elule seadis juht ohtu ka kõik kaasliiklejad, sest elumajade vahel võib iga hetk teele astuda mõni jalakäija. Lootus pääsemise ees või hirm karistatud saada ei tohiks kunagi üle kaaluda omaenda või teiste elu ohtu seadmist. Ükski määratud karistus ei ole nii karm kui elamine teadmisega, et ühe rumala teo tõttu on keegi sattunud haiglasse või veel hullem hukkunud. Inimesed peaksid olema teistest hoolivamad ja arvestama, et liikluses ei ole me kunagi üksi," lisas välijuht.