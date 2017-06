FOTOD | Purjuspäi kolm ratturit alla ajanud ja politseinikku löönud mees jääb uurimise ajaks vabadusse

Laupäeva, 3. juuni õhtul kella 21 paiku sõitis purjus autojuht Tapa vallas Moe külas otsa kolmele noorele jalgratturile. Mõned kuud varem ründas ta politseinikku. Prokuratuur ei pea vajalikuks mehe vahi all hoidmist.

3. juuni õhtul kell 20.55 toimus liiklusõnnetus Lääne-Virumaal Tapa vallas Moe-Nõmmküla maantee 0,2 kilomeetril, kus sõiduauto Suzuki, mida juhtis alkoholijoobes 20-aastane mees, sõitis tagant otsa ees otse liikuvatele jalgratturitele.

Viga said 16-aastane tüdruk, 17-aastane poiss ja 19-aastane noor mees. Autot juhtinud 20-aastane Fred-Ingvar oli alkoholijoobes ja põgenes sündmuskohalt. Kiirabi toimetas tüdruku Põhja-Eesti regionaalhaiglasse, poisi ja noore mehe Rakvere haiglasse. Hiljem toimetas kiirabi ka autojuhi Rakvere haiglasse.

Politsei- ja piirivalveameti Ida prefektuuri pressiesindaja Leana Loide kinnitas, et sõiduautot juhtinud 20-aastane noormees on politseiga varasemalt kokku puutunud ja teda on väärteo korras karistatud. 2015. aastal määrati talle väärteo korras rahatrahv liiklusalase rikkumise eest.



Õhtulehe kinnitusel lasti 20-aastane mees juba esmaspäeva õhtul vahi alt vabaks. "Kuidas selline asi üldse võimalik on?" ei mõistnud ühe vigastatu isa.

Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova kinnitas, et õnnetuse kohta alustati kriminaalmenetlus. 20-aastasele noormehele esitati kahtlustus mootorsõiduki joobeseisundis juhtimises ja vägivalla kasutamises võimuesindaja vastu.

Kahtlustuse kohaselt lõi 20-aastane noormees selle aasta 11. märtsi öösel Tapal oma ametikohustusi täitnud politseiniku vastu selga, mille tagajärjel kaotas politseinik tasakaalu. Samuti kahtlustatakse noormees selles, et 3. juunil kella 20.55 ajal juhtis ta Tapa vallas Moe-Nõmmküla maanteel mootorsõidukit Suzuki Baleno olles alkoholijoobes ning sõitis tagant otsa ees otse liikuvatele kolmele jalgratturitele. Peale liiklusõnnetust põgenes juht sündmuskohalt. Noormees ei olnud varasemalt kriminaalkorras karistatud.

Noormees oli kahtlustatavana kinnipeetud, teda kuulati kahtlustatavana üle ning vabastati. Isik võib vahi alla võtta prokuratuuri taotlusel ja kohtumääruse alusel, kui ta võib kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda või jätkuvalt toime panna kuritegusid. Noormehe puhul ei ole andmeid, et ta hakkab kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduma või paneb uusi kuritegusid toime, mis tähendab seda, et prokuratuuril polnud alust tema vahistamiseks.

Juhtumite täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus.