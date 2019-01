FOTOD | Punane kukk nõudis endale kasutuna seisnud eluhoone

Päästjad hoiatavad, et liiga varase siibri sulgemise tõttu tuppa imbuv lõhnatu ja nähtamatu, kuid ülimürgine vingugaas on inimelule ja tervisele äärmiselt ohtlik. Pärast kütmist ja siibri sulgemist on soovitatav ruume tuulutada. Vingugaasi aitab õhust tuvastada vingugaasiandur. Suitsuandur vingugaasile ei reageeri.