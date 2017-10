FOTOD | Pommirobot uuris Olümpia bussipeatusest leitud kahtlast kotti

Täna õhtupoolikul sai päästeamet teate kesklinnas asuvast kahtlase välimusega kotist. Kotti oli kontrollimas pommirühm. Kontrollimise ajaks oli liiklus Liivalaia tänaval suletud.

Täna kell 16.20 sai päästekeskus teate, et kesklinnas hotell Olümpia bussipeatusest on leitud kahtlane kott. Hetkel on sündmuskohale jõudnud nii päästjad, politseipatrull kui ka pommirühm.

Sündmuskohal viibiva Delfi fotograafi andmetel kotist lõhkeainet ei leitud. Ranitsas oli hügieenitarbeid, žilette ja riideid. Põhja prefektuuri pressiesindaja kinnitusel kotist midagi ohtlikku ei leitud ning liiklus on nüüdseks taas avatud.

Päästeamet palub probleemide vältimiseks kõigil oma asjadel silma peal hoida, sest kui asju ei jäeta lohakile, siis need ei saa ka kaaskodanikes hirmu tekitada.