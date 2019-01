FOTOD | Põltsamaa lähedal toimunud õnnetuses hukkus ka teine inimene

Täna pärastlõunal kella 13.10 paiku sai häirekeskus teate raskest liiklusõnnetusest Jõgevamaal. Esialgsetel andmetel juhtus Põltsamaa vallas Kalme külas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee 122. kilomeetril kolme sõiduki kokkupõrge, milles hukkus kaks ja sai raskelt viga üks inimene.

„Praegu teadaolevalt sattus Tartust Tallinna suunas sõitnud veoauto Volvo külglibisemisse, kaldus vastassuunavööndisse ja põrkas seal kokku vastu sõitnud Mazdaga. Lisaks sattus avariisse ka Mazda taga liikunud Ford Transit, mille juhil ei õnnestunud kokkupõrget veoautoga samuti enam vältida,“ kirjeldas sündmuskohal töötanud avariipolitseinik Rando Jõemets.

Kokkupõrke tagajärjel kraavi paiskunud Mazdas oli kolm inimest. Kahetsusväärselt sai autojuht nii raskeid vigastusi, et tema elu ei õnnestunud päästa ja ta suri sündmuskohal. Raskeid vigastusi said ka Mazdas olnud kaks kaasreisijat, kellest üks mees suri teel haiglasse.

„Miks veoauto oma sõidurajal ei püsinud ning millised täpsemad asjaolud viisid traagilise õnnetuse ja kahe inimese surmani, selgitatakse välja täiendavates ekspertiisides ja kriminaaluurimises,“ sõnas ta. Jõemets rõhutas, et talvised teeolud on muutlikud ning ettearvamatud, nõudes igal sekundil juhi kogu tähelepanu suunamist sõiduki juhtimisele. „Iga väiksemgi kõrvaltegevus, teeoludele mittevastav sõidukiirus, äkilised manöövrid või pidurdamised võivad kaasa tuua pöördumatult traagilise tagajärje. Seda iseäranis lumisel, libedal või märjal sõiduteel, kus pidurdusteekond on tavapärasest pikem,“ ütles Jõemets.

Veokijuht ja Ford Transiti juht said kohapeal esmaabi ning haiglaravi ei vajanud. Politsei veendus, et nii Volvo kui ka Fordi juhid olid kained.