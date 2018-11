FOTOD | Politsei tuvastab Saka bussipeatuses surnuna leitud mehe isikut

Leitud mehe pikkus on umbes 170 cm, tema vanus oli 50-60 aastat, mehel olid hallid juuksed, hallid kulmud ning ta oli keskmise kehaehitusega. Mehel olid seljas sinine voodriga talvejope, sinine tuulejope, kirju fliis, sinine kampsun, sinine särk. Jalas olid mehel laigulised püksid, pruunid sokid ja mustad jalatsid. Mehel olid kaasas seljakott ja kandekäru.

On alust arvata, et mehel võis olla seos Püssi linna või Kohtla-Järvega. Politseinikud on suhelnud praeguseks mitme hoolekandeasutusega, kuid mehe isikut pole veel õnnestunud tuvastada.

Politsei palub kõigil, kes saavad abiks olla tundmatu mehe isiku tuvastamisel, helistada 337 2384, 612 3000 või kirjutada taavi.unuks@politsei.ee