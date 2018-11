FOTOD | Politsei tuvastab mehi, keda kahtlustatakse sularaha varguses

Ettevõtte töötaja oli skeemist teadlik ning mehel ei õnnestunud raha kätte saada. Info juhtunu kohta edastati politseile.

„On väga positiivne, et sel korral oli töötaja petuskeemist teadlik. Palume kaubandusettevõtete ja valuutavahetuspunktide töötajatel olla tähelepanelikud, et mitte langeda võimaliku kuriteo ohvriks. Jätkuvalt ootame infot nende meeste asukoha ja isikute kohta,“ sõnas Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikov.

Samu mehi kahtlustatakse selles, et 5. oktoobril kella 11.30 paiku varastasid nad Narvas Tallinna maanteel asuvast ettevõttest raha summas üle 1300 euro.

Mehed rääkisid ettevõtte töötajaga vene keeles aktsendiga, mis võib olla bulgaaria või rumeenia aktsent.

Üks meestest on umbes 40–50 aastat vana, ta on umbes 165 cm pikk. Mehel oli seljas tume jope, peas tume nokamüts, jalas tumedad püksid ja jalas tumedad valgete triipudega tossud, kaasas oli mehel tume õlakott. Mehel on tumedad juuksed.

Teine mees on umbes 30 aastat vana, ta pikkus on umbes 180 cm. Jalas olid tal helesinised teksad ja tumedad tossud, seljas tume tepitud lühem jope.

Kõikidel, kel on infot antud isikute või nende asukohta kohta, ja samuti, kellel on nende meeste suhtes pretensioone, palume ühendust võtta Narva politseijaoskonnaga numbritel 53025532 või 3576148 või kirjutada vitali.kondratjev@politsei.ee.