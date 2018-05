FOTOD | Politsei tänab Tartu tudengeid kardetust rahulikuma pidutsemise eest: valdavalt lustiti mõõdutundega

Tudengid ei lammutanud aasta ühel suurimal pidutsemisööl Tartut maha ja üldjoontes möödus volbriöö nagu üks tavaline rahulik nädalavahetus, kinnitas Delfile Lõuna prefektuur. Oma osa andis selleks ilmselt asjaolu, et öö läbi ladistas Tartus vihma.

Tartumaal ja Tartu linnas möödus volbriöö suuremate vahejuhtumiteta. „Üheks ööks andis linnapea võimu tudengitele, kes oskasid seda väärikalt hinnata ning mitte kuritarvitada. Möödunud ööle tagasi vaadates on heameel tõdeda, et valdavalt mõistsid inimesed mõõdutundega lustida ja luuasõitu teha ning kellegi elu volbriööl ohus ei olnud,” kinnitas Delfile Lõuna prefektuuri operatiivjuht Baldur Pilden. Tartumaal sai politsei eile ning ööl vastu tänast kokku 49 väljakutset. „Selline hulk on omane näiteks mõnele rahulikumale nädalavahetuse päevale,” tõdes Pilden. Tartumaal kontrollis politsei ööpäeva vältel 367 sõidukijuhi kainust ja tabas neli juhti, kes enne rooli istumist vähemal või suuremal määral alkoholi olid tarvitanud.