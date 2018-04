FOTOD | Politsei palub abi Tartus teadmata kadunud 31-aastase Ingvari leidmisel

Politsei palub kaasabi 4. aprilli õhtul Tartus kadunuks jäänud 31-aastast Ingvarit leidmisel. Mees võib liikuda valge Audi A5 Sportblackiga, mille registreerimisnumber on 456 BMS.

Mehega saadi viimati kontakti eile, 4. aprilli õhtul ning ühtlasi tuvastas politsei hilisemalt mehe liikumise sõiduautoga eile õhtul Tartus Tiigi tänaval. Pärast seda on tema telefon välja lülitatud ning asukoht teadmata.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba sõnul otsivad praegu politseipatrullid meest ja sõiduautot. Samuti on kontrollitud erinevaid kohti ja aadresse, kus mees viibida võiks, kuid seni tulutult. "Teada on, et mees lõpetas eile kella 17 paiku tööpäeva ning suhtles telefonitsi lähedasega, misjärel pidanuks koduste juurde sõitma, kuid sinna ta seni teadmata põhjusel ei jõudnud," ütles Turba.

Politsei kontrollis võimalust, et mees võinuks autoga õnnetusse sattuda, kuid see pole kinnitust leidnud. Teada on, et antud sõiduk pole ka Eestist lahkunud.

Ingvar on umbes 187 cm pikk, heledate lühikeste juustega. Seljas võib tal olla tumesinine jope või hall mantel.

Kõigil, kel on infot mehe või kirjeldusele vastava sõiduauto võimalikust asukohast, palutakse sellest teada viivitamata hädaabinumbril 112.