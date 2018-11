FOTOD | Politsei palub abi omastamises kahtlustatava mehe isiku tuvastamises

29. oktoobril kella 7 paiku kaotati Narvas Astri keskuse ja Cirkel K bensiinijaama lähedal ristmikul rahakott dokumentide ja sularahaga summas 717 eurot. Paari minuti pärast pidas ristmikul kinni hele Volkswagen Passat, mille juht võttis rahakoti üles ja sõitis minema. Leiust ei ole politseid teavitatud.

Antud juhtumis alustati kriminaalasi paragrahvi alusel, mis käsitleb omastamist. Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikov sõnas, et praeguseks on politseinikud läbi vaadanud selles piirkonnas asuvate videokaamerate salvestised, kuid mehe isikut pole õnnestunud tuvastada.

Mehel oli seljas tume jope, jalas tumesinised teksad ja heledad jalatsid. Kõikidel, kel on infot mehe isiku või sõiduki kohta, palume võtta ühendust Narva politseijaoskonnaga numbritel 53025532 või 3576007 või kirjutada sergei.maslennikov@politsei.ee.

"Kui olete leidnud võõra asja, mille väärtus on alla 50 euro, siis võib selle omaniku tuvastamiseni jätta hoiule enda kätte, kuid leiust peab teavitama politseid. Hinnalisemad leiud peab üle andma politseile,“ sõnas Maslennikov. „Kui teil endal pole võimalik leidu politseisse tuua, võib helistada PPA infotelefonile 612 3000 või numbrile 112 ning leppida kokku, kus ja kuidas leitud ese politseile üle anda.“

Kui olete kaotanud eseme, teavitage sellest kindlasti politseid. „Avalduse olemasolul on leidu omanikule lihtsam tagastada võrreldes infot andmebaasides. Kirjeldage kaotatud eset üksikasjalikult, märkides ära, kas sellel on kriimud või muud iseärasused, lisage foto või ostutšekk, kui see on olemas,“ soovitab politseinik.

Politseisse toodud leidudega saab tutvuda PPA kodulehel https://www2.politsei.ee/et/politsei-palub-abi/leitud-esemed/.