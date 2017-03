FOTOD: Politsei otsib Tartumaal toimunud liiklusõnnetuse tunnistajaid

Politsei palub kaasliiklejate abi, et selgitada välja Tartumaal Vara vallas toimunud liiklusõnnetuse asjaolud.

Täna hommikul kella 9 ajal teatati politseile, et öö jooksul sõideti Tartumaal Vara vallas Metsakivi külas sõiduautoga maha bussipeatuse lähistel asuva maja aed.

Lõhutud aiaga majas elav eakas naine kuulis eile õhtul kella 22 paiku küll imelikku raginat, ent selle põhjust memmeke sel õhtul uurima ei läinud. Täna hommikul avastas proua, et tema kodumaja aeda on sisse sõidetud. Kusjuures sõidu tagajärjel on viga saanud ka noored elupuud. Süüdlane lahkus sündmuskohalt juhtunust politseid teavitamata. Kahju põhjustanud sõiduki näol võib tegu olla sõiduautoga Volkswagen, millest on maha jäänud mõned purunenud jupid.

Vara vald PPA

Kui keegi juhtus seda õnnetust pealt nägema või teab anda lisainfot selle sõidukijuhi tuvastamiseks, palutakse ühendust võtta politseiga telefonil 730 8814, 612 3000 või meilitsi louna.ate@list.politsei.ee