FOTOD | Politsei otsib tapmiste ja kelmuste eest neid kurjategijaid

Kui keegi meeste kohta midagi teab, palub politsei esimesel võimalusel teada anda kas e-mailitsi või telefonitsi. Enamik tagaotsitavatest on suure tõenäosusega välismaal.

Ainuüksi Põhja prefektuur on sel aastal alustanud 189 inimese tagaotsimist, kätte on neist saadud 111. See arv hõlmab ainult neid, kes hoiavad menetlusest üle kümne päeva eemale. Raskemate kuritegude eest vastutusele võtmist vältivaid kriminaalne on siiski vähem.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juhi Roger Kumm kutsub inimesi politseiga ühendust võtma, kui kurjategijate kohta teavet leidub. "Tihti ei taheta politseid tülitada ja oma kahtlused arutatakse enne läbi sotsiaalmeedias. Aga ärge suhelge ainult sotsiaalmeedias, vaid andke politseile ka teada," lisas Kumm

Kummil on kodanikujulgusest ja aktiivsest teavitamisest rääkida tänavuse suve alguses olnud lugu, kus tänu kodanikele saadi kätte vanalinnas turistidelt raha röövinud mees.

Järgmisele ohvrile surus ta relvataolise eseme oimukohta ja sundis teda automaadist 200 eurot välja võtma. „Ta tegi ühel ööl kaks röövi järjest. Kui esimeselt ohvrilt sai ta ainult 20 eurot, siis järgmisele surus ta juba relvataolise eseme oimukohta ja sundis teda automaadist 200 eurot välja võtma. Videomaterjalide põhjal ei tundnud keegi politseis teda „tuttavate nägude” hulgast ära ja me avaldasime temast meedias videod. Selle peale saabus paari päevaga mitmeid vihjeid ja kolm neist andsid meile sama nime. Nüüdseks on kahtlustatav mees ka vahi all,” ütles Kumm.

Loe veel

Siiski võiksid inimesed tema arvates teavet veelgi aktiivsemalt jagada. Politseil on varnast võtta ka näiteid, kus info küsimise peale ei tule ainsatki vihjet.

Kui keegi meeste kohta midagi teab, palub politsei helistada lühinumbril 112 või kirjutada e-mailile pohja.varavihje@list.politsei.ee. Varavastaste kuritegude talituse kontakttelefon on 5331 0010.