FOTOD | Politsei otsib seksuaalkuritegudes kahtlustatava mehe ohvreid

Möödunud aasta detsembris pidas politsei kinni 25-aastase Maksimi, keda kahtlustatakse alaealiste vastu toime pandud seksuaalkuritegudes. Varem sarnaste kuritegude eest karistatud mees võeti kohtu loal vahi alla.

Politseil on alust arvata, et mehe ohvrite arv võib olla praegu teadaolevast suurem. Ohvreid otsis ta peaasjalikult interneti vahendusel, seda iseäranis venekeelsetes suhtlusvõrgustikes.

Kui kellelgi on kahtlusi, et mõnel lapsel on olnud selle mehega kokkupuuteid või on tema suhtes pretensioone, palume sest teada anda häirekeskuse numbril 112, politsei telefonil 53069479 või louna.lastekaitse@list.politsei.ee.