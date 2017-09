FOTOD | Politsei otsib Narvas 200 000 euro väärtuses kuldeheteid röövinud mehi

Eile õhtul sisenesid kaks tundmatut meest Narvas Tallinna maanteel asuvas Astri kaubanduskeskuses olevasse juveelipoodi. Politsei palub inimeste abi kurjategijate tuvastamiseks.

Seoses eile õhtul toime pandud vargusega palub politsei abi pildil olevate isikute kindlaks tegemisel. Isikud kõnelesid vene keeles, kuid aktsendiga.

Praeguseks on välja selgitatud, et isikud võivad liikuda sedaankerega punast värvi Škodaga, millel on inglise numbrimärk ning parempoolne rool. Palume kõigil, kes kirjeldusele vastavat sõidukit märkavad, sellest viivitamatult teada anda politsei lühinumbril 112.

Politsei palub kõigil, kes omavad infot pildil kujutatud meeste kohta või teavad isikute asukohta sellest teada anda uurijale telefonil 357 6048, 5302 5532 või e-posti teel sergei.maslennikov@politsei.ee.

7. septembri õhtul kella 18.10 paiku sisenesid Narvas Tallinna maanteel asuvas Astri kaubanduskeskuses olevasse juveelipoodi kaks tundmatut meest, kes vaba juurdepääsu teel suures summas kuldehteid varastasid.

Vargusest teatati politseisse kella poole üheksa paiku õhtul. Täpne kahjusumma on hetkel veel selgitamisel, kuid esialgsetel andmetel võib see küündida 200 000 euroni.