FOTOD | Politsei otsib Kohtla-Järvel kadunud 19-aastast Violettat

Politsei palub kaasabi selgitamaks välja 19-aastase Violetta asukohta, kellega oli viimane kontakt 5. juuni õhtul.

Violetta lähedased nägid teda viimati 4. juuni õhtul ning viimane kontakt oli temaga telefonitsi 5. juunil, pärast mida oli tema telefon välja lülitatud. Murelikud lähedased pöördusid abi saamiseks 6. juunil politseisse.

PPA

Viimase teadaoleva info põhjal on politseil alust arvata, et Violetta viibib Lätis ning tema otsingutesse on kaasatud ka Läti politsei.

Naine on ligikaudu 180 sentimeetrit pikk, kõhna kehaehitusega. Tal on sinised silmad, tumedad pikad juuksed ja vasakul randmel on tal tätoveering "queen". Lahkudes võis ta kanda musta värvi jopet ja samuti oli tal kaasas roosa-musta kirju Puma seljakott.

Politsei palub kõigil, kes omavad informatsiooni, mis võiks kaasa aidata Violetta leidmisele, sellest viivitamatult teada anda lühinumbril 112 või e-posti teel taavi.unuks@politsei.ee.