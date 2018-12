FOTOD | Politsei otsib kahe Tartus juhtunud liiklusõnnetuse tunnistajaid

Kella 15.44 ajal teatati, et Tartus Võru tänav 148a (Kaksteist Tooli söögikoha ees parklas) vahemikus kell 12.15-15.30 on teataja autole Volvo XC60 külge sõidetud, millega on kahjustatud vasakpoolset taganurka.

Kõigil, kes juhtusid kirjeldatud sündmust pealt nägema või oskavad anda muud abistavat infot, mis aitaks selgitada juhtunu asjaolusid, palutakse sellest teada anda politsei telefonil 730 8814, 612 3000 või e-mailil louna.ate@list.politsei.ee

Lisaks palub politsei kaasliiklejate abi selgitamaks välja täna kella 15.27 ajal Tartus Kreutzwaldi ja Jakobsoni tänava ristmiku juures juhtunud liiklusõnnetuse täpsemaid asjaolusid. Praegu teadaolevalt sõitis sõiduauto BMW ette Jakobsoni tänavalt mööda Kreutzwaldi tänavat liikunud Audile, mille juht pidurdas ning libises paremale poole teelt välja kergelt vastu puud. BMW lahkus sündmuskohalt.

