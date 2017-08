FOTOD | Politsei otsib hooldekodust lahkunud 33-aastast Meelist

Politsei palub kaasabi selgitamaks eile päeval Viljandimaal Karksi hooldekodust lahkunud 33-aastase Meelise asukohta.

Viljandi politseijaoskonna uurija Ines Kinks kirjeldas, et üldjuhul on mees vaikne ja võõrastega kontakti ei otsi. „Ta võib liikuda jalgsi kui ka hääletades ning suurema tõenäosusega võib tema sihtpunktiks olla Pärnumaa Tori vald, kus on tema endine kodukoht. Seni pole mees aga sinna jõudnud, samuti pole otsingud piki maanteid ja hooldekodu ümbruses tulemusi andnud,“ nentis Kinks. Kuna mees vajab toimetulekuks igapäevaselt ravimeid, võib tema tervis nendeta ohtu sattuda.

Mees on ka varem hooldekodu töötajatele midagi ütlemata teadmata suunas lahkunud, kuid siis on hooldekodu töötajatel õnnestunud ta kiirelt lähipiirkonnast üles leida ja turvaliselt tagasi toimetada.

Umbes 180 cm pikk Meelis on kõhna kehaehituse ja tumedate juustega. Hooldekodust lahkudes oli tal jalas sinised teksapüksid ja helesinised spordijalanõud. Seljas kandis ta sinist värvi pikkade varrukatega pluusi.

Kui keegi on näinud kirjeldusele vastavat meest pärast eilset või omab muud infot tema võimalikust asukohast, palub politsei sellest teada anda hädaabinumbril 112.