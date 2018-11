FOTOD | Politsei ajab Viljandis taga võimalikke taksojuhi röövijaid

Otsitava Mercedese avastas patrull kella 9 ajal Viljandist Ugala parklast, kust tunnistajate sõnul olid äsja kolm meest surnuaia suunas ära jooksnud. Mahajäetud Mercedeses oli 60-aastane taksojuht, keda oli rünnatud ja röövitud. Ta viidi haiglasse, tema seisund ei ole eluohtlik. Esialgsetel andmetel rünnatigi sama taksojuhti Pärsti vallas, kust leiti vereloigud. Kõik täpsemad üksikasjad on selgitamisel.

Viljandis ja selle lähiümbruses on väljas suurendatud politseijõud, kes otsivad piirkonnast kuriteoga seotud isikuid. Tegu on kohalike noormeestega, kaks neist on politseile teada, kolmanda isik on selgitamisel.

Kõigil, kes näevad sealkandis liikumas kolme noorukit, kel üleriideid ei ole, T-särgid seljas ja jalas tumedamad püksid, palutakse sest 112 teada anda.