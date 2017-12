FOTOD | Põlenud saunad, toidu sisse visatud suitsuandur ja paugutist süttinud puu — pühadeperiood kujunes päästjatele töiseks

Päästeameti kokkuvõttest selgub, et jõulud tõid paljudele inimestele kõike muud kui rõõmu ja rahu. Päästjatele andsid tööd süttinud saunad ja muud hooned, toidukõrbemised, suitsevad prügikonteinerid ning teele langenud puud.

“Sellel pühadeperioodil oli möödunud aasta jõuludega võrreldes rohkem väljakutseid, kuid tules ei hukkunud ühtegi inimest,” ütles päästeameti pressiesindaja Kristi Kais Delfile.

Pikk pühadeperiood tähendas päästeametile üsna töiseid päevi — 22.-26. detsembrini said päästjad 306 väljakutset, mille hulgas oli 108 tulekahjut. Põlengutes sai vigastada kolm inimest.

Möödunud aasta 23.-26. detsembrini said päästjad sadakond väljakutset vähem. Toona oli päeva võrra lühema pühadeperioodi 218 päästekutse seas 49 tulekahju teadet. Põlengute tagajärjel hukkus üks ja sai vigastada 2 inimest.

Käesoleva aasta jõulude ajal reageerisid päästjad nii hoones sees kui väljaspool hooneid toimunud tulekahjudele. Allpool on välja toodud tähelepanuväärsemad sündmused, millega pidid päästjad jõulude ajal rinda pistma.

Põhja päästekeskus

“Hea on tõdeda, et Tallinnas ja Harjumaal möödusid pühad tõsisemate päästesündmusteta. Kellegi kodu tules ei hävinud ja ükski inimene ei kaotanud oma elu tulekahjus,” rääkis Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Annika Koppel.

“Jõulupühade ajal tegi veidi kahju tugev tuul, mis langetas puid teedele, elektriliinidele ja korra ka ühele elumajale. Päästjad likvideerisid need ohtlikud olukorrad kiiresti,” märkis Koppel.

Lisaks andsid päästjaile tööd tänavatel suitsevad ja põlevad prügikastid ning prügikonteinerid. Loomulikult läks iga päev kellelgi ka toit pliidil või ahjus kõrbema ning murelikud naabrid kutsusid päästjad olukorda kontrollima.

Tallinn

22. detsembril kell 23.26 tuli häirekeskusele teade, et Jõe tänava ühes korterelamus töötab tuletõrjealarm, osa inimesi on hoonest väljunud. Kohale saabunud päästjad tegid kindlaks, et hoone 7. korruse ühes toas oli toimunud põlemine, mis oli päästjate saabumise ajaks kustutatud. Selgus, et seinakapis oli põlema läinud tekk, mis asus elektripirnile liiga lähedal.

25. detsembril kell 12.28 tuli hädaabinumbrile teade, et Pirita linnaosas Kose teel põleb tühjana seisev hoone. Pirita päästjad ruttasid sündmuskohale ja leidsid eest tühjana seisvas hoones põlevad prügikotid, mis olid täis kuivanud puulehti. Ilmselgelt oli need süüdanud kellegi kuri käsi, sest niisama need seal põlema ei lähe.

Harjumaa

24. detsembril kell 15.50 said päästjad kutse Saue valda Kiia külla, kus põlesid elumaja välissein ja terrass paari ruutmeetri ulatuses. Majaomanik oli põlengu omal jõul juba summutanud, kuid sein suitses veel. Päästjad kustutasid põlengu lõplikult ja kontrollisid ega tulekahju ei ole seina vahel kaugemale levinud. Päästetöö juhi sõnul sai tulekahju alguse ilmselt korralikult kustutamata suitsukonist.

24. detsembril kell 16.04 teatati hädaabinumbrile tulekahjust Lääne-Harju vallas Karjaküla alevikus Keila teel, kus põles kõrvalhoone lahtise leegiga. Tugev tuul kandis leeke ka kõrvalhoonele lähedal asunud elumajale ning teisele kõrvalhoonele. Päästjad hoidsid ära tule leviku kõrvalasuvatele hoonetele ning nende süttimise. Põlengu puhkemisel oli kõrvalhoones keskealine meesterahvas, kes sai põletushaavu. Kiirabi toimetas mehe haiglasse. Päästjad lõpetasid kustutustööd kella kaheksa ajal õhtul. Põlengu puhkemise põhjuse selgitab menetlus.

Lõuna päästekeskus

Jõgevamaa

24. detsembril kell 4.43 teatati, et Mustvee vallas Lohusuu alevikus põleb endine kultuurimaja. Päästjate saabudes oli hoone lausleegis, katus sisse kukkunud ning seda päästa ei õnnestunud. Päästjad lõpetasid kustutustööd kella 14.33ks. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel. Kahel järgmisel päeval käisid päästjad sündmuskohal üksikuid taassüttinud tulekoldeid likvideerimas.

Põlvamaa

24. detsembril käisid päästjad Põlva vallas Uibujärve külas eemaldamas teelt kobraste läbi näritud tüvedega kahte suurt puud.

Kella 22.39 ajal põles Kanepi vallas Soodoma külas elumajaga kokkuehitatud sauna korstna ümbruses leili- ja eesruumi vahelagi. Põleng kustutati ligi tunni ajaga. Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse kerise kohal kuumenenud laest. Põlengu täpsemat põhjust hakkavad selgitama menetlusinspektorid.

Tartumaa

23. detsembril kell 21.02 teatati, et Tartus Sõbra tänaval on kortermaja korteris kuulda häiret. Päästjad selgitasid, et häiret andis vinguandur. Korteriomanik selgitas, et päeval oli ahju köetud, millest võis ving tuppa imbuda. Ka eelmisel päeval oli andur pärast ahju sulgemist tööle hakanud. Päästjate detektor näitas samuti nähtamatu ja ülimürgise vingugaasi sisaldust õhus. Nad soovitasid ruumid tuulutada ning probleemi väljaselgitamiseks kutsuda pottsepp.

Päästeamet rõhutab, et kindlasti ei tohi pärast kütmist siibrit liiga vara sulgeda. Enne peab veenduma, et puud on korralikult ära põlenud ja alles vaid hõõguv süsi. Samuti tasub tube peale kütmist alati tuulutada. Sel aastal on liiga vara suletud siibri või katkise kütteseadme tõttu tuppa imbunud vingust Eestis hukkunud kuus inimest.

27. detsembril kell 00.06 teatati, et Tartus Sõbra tänaval on maja trepikojas suits. Päästjad selgitasid, et ühes korteris oli põlenud tuhatoosi sisu. Selle juurest voodist leiti magav mees. Päästjad juhivad tähelepanu, et üle poolte hukkunutega tulekahjudets saavad alguse hooletust suitsetamisest. Suitsuga ei tohi heita magama või mugavalt tugitooli. Mööbli vahele pudenenud suitsuotsast tekib tulekahju alles tundide möödudes.

Valgamaa

22. detsembril kella 12.00 ajal põles Valgas J. Kuperjanovi tänaval puu, mille päästjad kustutasid. Puu oli süttinud selle praos süüdatud paugutist.

25. detsembril kella 13.36 ajal põlesid Valgas Võru tänaval kasutuseta seisvas hoones vanad raamatud, uksepiit ja aknaraam. Päästjad kustutasid tulekahju kella 15.37. Omanike kohustus on kasutuseta hoonetesse sissepääsud sulgeda, et sinna kõrvalised isikud ei pääseks, paneb päästeamet südamele.

Viljandimaa

23. detsembril kella 17.34 ajal süttis Viljandis Puiestee tänaval garaažiboksi katus. Päästjad lõhkusid tulekollete ligipääsuks 20 ruutmeetri ulatuses katust ning kustutasid põlengu kella 20.18. Esialgsetel andmetel süttis põleng ohutusnõuetele mittevastavalt paigaldatud korstnast.

Kella 20.39 ajal süttis Viljandis Toome tänaval sauna kütmisel kuumenenud suitsulõõrist veidi lage, mille päästjad käsikustutiga kustutasid.

27. detsembril kell 7.21 teatati, et Viljandi vallas Kaavere külas põleb kahekorruselise maja korter. Päästjate saabumise ajaks oli korteris olnud noor naine ise välja saanud ning naabrimehed ämbritega suure osa tulekahjust summutanud. Päästjad on neile väga tänulikud, sest paraku olid liiklusolud libeduse tõttu äärmiselt keerulised ning kohale jõudmine võttis tavalisest rohkem aega. Korteris oli põlenud köögiuks ning sellele riputatud riided. Laest leiti suitsuanduri tald, kuid suitsuandurit ennast polnud. See oleks võinud naisele saatuslikuks saada. Tulekahju tekkepõhjust asuvad selgitama päästekeskuse menetlusinspektorid.

Võrumaa

23. detsembril kella 00.52 ajal teatati, et Setomaa vallas Mikitamäe külas on kortermaja korteris suits. Suitsust andis teada ülemise korruse elanik, kelle suitsuandur alumisest korterist pärit suitsust tööle oli hakanud. Päästjad leidsid suitsu täis korterist kõrbeva toidu ja magava mehe. Oht kõrvaldati ja ruumid tuulutati. Ohus olnud korterist leiti suitsuandur teisest toast kapi pealt. Päästjad juhtisid tähelepanu, et kasu on ainult lakke kinnitatud ja täis patareidega seadmest. Soovitatav on andur kinnitada tubasid ühendava koridori lakke ning võimalusel ka magamistuppa.

Lääne päästekeskus

Saaremaa

23. detsembril kella 17.40 paiku käisid päästjad Muhu vallas Hellamaa külas ning eemaldasid teele kukkunud puu.

23. detsembril kell 18.37 sai häirekeskus teate põlengust Saaremaa vallas Välta külas. Teataja sõnul põles suitsusaun. Päästjate saabudes põles hoone katus leegiga. Tulekahju kustutati kella 20 paiku, hävis hoone katus. Esialgse info kohaselt võis tulekahju alguse saada ülekütmisest.

24. detsembril kella 14.40 paiku käisid päästjad Kuressaare Ristiku tänaval. Teataja sõidukist lekkist diiselkütet. Tänavale jooksnud kütus kaeti absorbendiga.

27. detsembril kell 6 sai häirekeskus teate tulekahjust Kuressaares Kingu tänaval. Teataja sõnul põles kuur. Päästjate saabudes põles hoone lahtise leegiga. Kell 6.40 põleng kustutati.

Raplamaa

23. detsembril kell 15.40 sai häirekeskus teate tulekahjust Märjamaal Pärna tänaval kortermajas. Teataja sõnum oli ärev — kolmanda korruse korteris põles diivan. Sündmuskohale jõudnud päästjad andsid korteriomaniku üle kiirabile, kes naise haiglasse toimetas. Tulekahju kustutati kiirelt, kahjutuli võis alguse saada põrandalambist. Põlengu tagajärjel hävis korteris üks tuba, teine tuba sai suitsukahjustusi. Töötav suitsuandur leiti kapi pealt.

23. detsembril kell 22.48 sai häirekeskus teate tulekahjust Kehtna vallas Järvakandis, kus teataja sõnul põles kasutuseta ujulahoone. Päästjate saabudes oli hoone leekides. Tulekahju kustutati kell 3.43. Esialgsetel andmetel võis tegemist olla süütamisega. Sündmusele reageerisid päästjad Järvakandist, Raplast, Vändrast, Pärnu-Jaagupist, Kehtnast ja Lokuta vabatahtlikud päästjad.

24. detsembril käisid päästjad Kehtna vallas Selja külas ning eemaldasid teele kukkunud puu.

25. detsembril kella 20.20 paiku käisid päästjad Kohila vallas Aandu külas, kus auto oli sõitnud vastu puud. Päästjad aitasid sõidukist välja kannatanu ning likvideerisid süttimisohu.

Pärnumaa

23. detsembril kella 20.16 paiku anti teada toidukõrbemisest Tori vallas Sindis Pärnu maanteel kortermajas. Korteris viibinud mees oli alkoholi tarvitanud ja keeldus päästjatega koostööst. Häiret andunud suitsuanduri, mis oli sinna kodunõustamise käigus paigaldatud, oli korterielanik laest alla võtnud ning visanud pliidil olnud toidu sisse.

24. detsembril sai häirekeskus teate, et Pärnus Hariduse tänaval põles prügikonteiner. Pealtnägija sõnul oli konteinerisse visatud pürotehniline rakett. Päästjad kustutasid põlengu, konteiner hävis.

26. detsembril käisid Vatla vabatahtlikud päästjad Varbla vallas Paatsalu külas ning eemaldasid ohtliku puu.

Läänemaa

22. detsembril kell 20.24 sai häirekeskus teate tulekahjust Haapsalus tamme tänaval kortermajas. Teataja sõnul oli maja trepikojas suits ning tunda kärsahaisu. Päästjad selgitasid sündmuskohal välja, et tegemist oli toidukõrbemisega. Korterielanik magas kõrvaltoas.

23. detsembri õhtul käisid päästjad Haapsalu linnas Herjava külas ning eemaldasid teele kukkunud puu.

23. detsembril kell 23.36 teatati häirekeskusele põlengust Lääne-Nigula vallas Variku külas. Teataja sõnul põles tootmishoone leegiga. Päästjate saabudes oli hoone katus täisleegis. Tulekahju saadi kontrolli alla veidi peale kella 1, kustutati kell 4.12. Esialgsetel andmetel võis tulekahju alguse saada kütmisest. Sündmusele reageerisid päästjad Nõvalt, Ristilt, Haapsalust, Keilast, Paldiskist.

24. detsembril käisid päästjad Ridala vallas Kiltsi külas ning eemaldasid teele kukkunud puu.

Järvamaa

23. detsembril kell 20.37 teatati häirekeskusele, et Paides Suur-Aia tänaval oli kortermaja koridoris suits ning näha ka ühest korterist leeke. Päästjate saabudes oli neljakordse elumaja koridorsuitsu täis, majast evakueeriti elanikud. Põlevast korterist toodi välja teadvusel kannatanu ning anti üle kiirabile. Viga saanud naine toimetati haiglasse. Päästjad kustutasid korteris põlenud voodi, mis esialgsetel andmetel võis põlema minna suitsetamisest. Antud korteris oli küll töötav suitsuandur, kuid tulekahju toimus magamistoas, kus häiret andvat abimeest polnud.

24. detsembril käisid päästjad Järva vallas Eistvere külas ning eemaldasid teele kukkunud puu.

25. detsembril kell 17.42 teatati häirekeskusele tulekahjust Paide linnas Roosna-Allikul Pargi tänaval. Teataja sõnul põles suure leegiga elumaja. Sündmuskohale jõudes alustasid päästjad kustutustöödega nii seest kui väljast. Kella 18.40 pai kukkus sisse hoone katus ning kustutustöid ei olnud võimalik enam sees teha. Kell 20.21 saadi tulele piir peale, jätkusid järelkustutustööd. Kell 00.20 põleng kustutati.

26. detsembril kell 16.06 sai häirekeskus teate tulekahjust Paide linnas Roosna-Allikul Nooruse tänaval kortermajas. Teataja sõnul põles korteris voodi. Päästjate saabumise ajaks olid majanaabrid põlevast korterist välja toonud naise. Korterisse sisenesid suitsusukeldujad, kes tulekahju kustutasid.

Hiiumaa

24. detsembril kell 22.39 sai häirekeskus teate tulekahjust Hiiumaa vallas Harju külas. Teataja sõnul põles leegiga saun. Päästjad said põlengule piiri peale kell 23.11, tulekahju kustutati kell 00.24. Saun, mõõtmetega 3x8 muutus kasutuskõlbmatuks.

Lääne-Eesti pommigrupp

24. detsembril kutsuti demineerijad Roosna-Allikule, kus põllult oli leitud lõhkekeha. Sündmuskohal selgus, et tegemist oli mürsuga. Lähemal uurimisel selgus, et tegemist oli tühja mürsu kestaga, mis lõhkematerjali ei sisaldanud ning ei olnud ohtlik. Kontrolliti lisaks ka ümbritsevat põldu ja leiti veel üks samasuguse mürsk põllu servast, mis sisaldas lõhkematerjali. Leid oli transporditav ja hävitati hävituskohas.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

24.detsembril kell 16.00 käisid päästjad kustutamas Narva linnas Tallinna maanteel kooli taga põlevat prügikonteinerit. Samal päeval kell 19.15 käisid päästjad kustutamas Narva linnas Fama tänaval põlevat prügikonteinerit.

Ida-Virumaal pidid päästjad kustutama nelja süttinud prügikonteinerit.

25. detsembril kell 10.28 käisid päästjad kustutamas Kohtla-Järve linnas Estonia puiesteel põlevat prügikonteinerit.

Sama päeval kell 11.47 said päästjad väljakutse Narva linna Jõesuu tänavale, kus garaažiboksi katuselt tuli suitsu. Sündmuskohale saabudes selgus, et põles kahe betoonplaadi vaheline soojustusmaterjal. Põleng kustutati kell 14.02.

26. detsembril kell 15.30 käisid päästjad kustutamas Jõhvi linnas Rakvere tänaval põlevat prügikonteinerit.

Lääne-Virumaa

22. detsembril kell 14.15 said päästjad väljakutse Vinni valda Rohu külla, kus maja keldrist tuli musta suitsu. Oli tunda suitsu (kaabli kärsahaisu) lõhna. Päästjad ventileerisid keldri ja maja suitsust. Süttinud oli hüdrofoori käiviti.

25. detsembril kell 2.37 teatati, et Väike-Maarja vallas Trügi külas põleb sõiduauto. Päästjad kustutasid sõiduauto Fordi, kannatada sai ka kõrval olev sõiduauto Renault. Põlengu oletatav põhjus on süütamine.

Samal päeval kell 14.05 teatati häirekeskusele, et Vanni vallas Tudu alevikus saunast tuleb heledat suitsu. Sündmuskohal selgus, et suitseb lagi sauna sees. Põleng kustutati kell 15.45. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.