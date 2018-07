FOTOD | Poisikesed püüdsid Tartus suveniirrahaga lilli osta

Tartu politseijaoskonna piirkonnavanem Siim Linnard ütles, et viimastel nädalatel on politseini jõudnud mitmeid juhtumeid, kus kauplemisel kasutatakse suveniirraha kupüüre. Peaasjalikult on tegu 50-euroste suveniirrahatähtedega.

„Viimatine juhtum oli vaid paar päeva tagasi. Õnneks jagus müüjal piisavalt tähelepanu, tal tekkis kahtlusi rahatähe ehtsuses ning tehing jäi tegemata. Küll on olnud ka juhuseid, kus rahatähte ei vaadata, vaid võetakse kiirelt vastu ning antakse vastu ka tagastusraha õigete kupüüride näol,“ kirjeldas Linnard.

Ta märkis, et enamjaolt kasutavad suveniirrahadega kauplevad kelmid kohti, mis on rahvarohked ning kus puudub rahatähe kontrollimiseks vajaminev tehnika. „Palume kauplejatel olla valvsad, uurida rahatähti põhjalikumalt. Suveniirraha on selgelt eristatav õigest 50-eurosest, sellele on erinevates keeltes suurelt ja mõlemale küljele märgitud, et tegu on suveniirrahaga,“ märkis ta.

Fotodel on suveniirrahatähed, millega püüti Tartus lillemüüjate juures tehingut teha. Kuna ühel lillemüüjatest oli aastatetagune sarnane kogemus, teadis ta kohe nõustada teist müüjat, et tegu on suveniirrahaga.

Tehingut püüdsid teha kolm poisikest, kes lillemüüjate juttu kuuldes kiirelt lahkusid. Kõik täpsemad asjaolud on selgitamisel.