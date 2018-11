FOTOD | Pettunud grusiinist töömees ähvardas südalinnas molotovi kokteili visata

Hoonete arendajaks on transiidiärimees Oleg Ossinovskile kuuluv ettevõte. 250 korteriga Uus-Hollandi on Ossinovski esimene nii suur Eesti kinnisvaraarendus, aga suurte projektidega on ta nii Skinest Arenduse kui ka Skinest Kinnisvara all tegelenud varemgi. Näiteks kerkis Kalasadama juurde Suur-Patarei 2 Reederi Residentsid. Ärileht on arendusest põhjalikumalt kirjutanud eelmisel aastal.