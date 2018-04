FOTOD | Pärnus rammis politsei mootorratturit, kes kihutas 200 km/h

Pärnu politseijaoskonna välijuht Mati Tee ütles, et lisaks peatumismärguande eiramisele ja kiiruseületusele selgus, et mehel puudub ka vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus. „Mehe sõidukiirus ulatus linna jõudes ligi 200 km/h. Juht sõitis politsei eest tahtlikult ära ülisuurel kiirusel, tekitades oma käitumisega üliohtlikke olukordi. Politsei teeb sellisel puhul kõik võimaliku, et selline juht võimalikult kiiresti peatada ja liiklusest eemaldada. Mees seadis ohtu iseenda elu, aga viga oleksid võinud saada ka teised liiklejad,“ lisas Tee.

Korduvalt liiklussüütegude eest karistatud mehe suhtes alustatakse väärteomenetlus liiklusseaduse paragrahvide osas, mis käsitlevad kiiruseületamist, peatumismärguande eiramist ja juhtimisõiguseta sõitmist.