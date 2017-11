FOTOD | Pärnus põles kortermaja trepikojas külmkapp

Eile hommikupoolikul said päästjad väljakutse Pärnusse Rohu tänavale, kus viiekorruselise maja trepikojas suitses külmkapp.

Eile kell 10.39 sai häirekeskus teate tulekahjust Pärnus Rohu tänaval. Teataja sõnul oli kortermaja viies korrus suitsu täis. Päästjate saabudes tuli maja viimase korruse trepikoja akna vahelt tumedat suitsu.

Hoonesse sisenesid suitsusukeldujad, kes avastasid tulekolde trepikoja ukse tagant. Põles külmkapp, mis ei olnud ühendatud vooluvõrku ning milles vedelesid riideesemed. Tulekahju kustutati ning trepikoda tuulutati.

Millest tulekahju alguse sai, ei ole veel teada, kuid selge on see, et iseenesest vooluvõrku mitteühendatud seade süttida ei saa.

Päästeamet soovitab korteriühistutel paigaldada koridoridesse tulekustutid ning kontrollida, kas ühistuliikmete kodudes on töökorras suitsuandurid olemas. Tuleohutus, nagu ka makstud kommunaalkulud, peaks olema kõigi majaelanike ühine mure.