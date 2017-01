FOTOD: Pärnumaal vajusid kolm kalurit läbi merejää

Valgerannas vajusid täna hommikul läbi merejää kolm Pärnumaale kalastama tulnud meest. Õnnetus juhtus madalas vees ja mehed pääsesid ise kaldale.

Hädaabinumbrile anti täna, 10. jaanuaril kell 9.41 teada kolmest läbi merejää vajunud inimesest Pärnumaal Valgerannas. Esialgsetel andmetel läks kolmeliikmeline seltskond Soome kelkudega merejääle kalastama.

Kaldast väga kaugele ei jõutud, sest mehed vajusid läbi jää. 33-, 35- ja 71-aastane mees pääsesid õnnetusest siiski ehmatusega ning pääsesid omal jõul kaldale ja tervisekahjustusi ei saanud, teatas Lääne prefektuuri pressiesindaja.

Pärnu politseijaoskonna merepäästjad tuvastasid merejääl veel viis kalurit, kellega politseinikud suhtlesid. Mehed endi sõnul jääoludes ohtu ei näinud ja jätkasid püüki.

Lääne prefektuuri mereturvalisuse valdkonda koordineeriva Karet Akkaja sõnul tuleb jääle minekusse suhtuda äärmise ettevaatlikkusega.

„Merejää tugevus on ebaühtlane ja kohati on see väga pude, mistõttu soovitame merejääle minekut vältida. Kui mingil põhjusel seda teha tuleb, soovitame kindlasti kaasa võtta vajalikud enesepääste vahendid. Külmas vees tekib alajahtumine kiiresti ja seega on oluline, et inimene suudaks end vajadusel päästa. Jäänaasklid on selleks väga efektiivsed vahendid, mis jääle minnes peaks kindlasti kaasas olema,“ ütles Akkaja.

Politsei nõuandeid merejääle minejatele

Enne jääle minekut viige end kurssi piirkonna jääolude ja võimalike kehtivate piirangutega.

Jääle minekust ja piirkonnast, kuhu minna plaanitakse ning võimalikust tagasijõudmise ajast tuleks teavitada lähedasi.

Jääle tuleks kaasa võtta navigatsioonivahendid, jäänaasklid ja laetud akuga veekindlas pakendis mobiiltelefon.

Võimalusel ärge minge jääle üksinda ja hoidke kaaslastega nägemiskaugusesse, et õnnetuse korral kaaslased teid märkaksid ning saaks vajadusel abi kutsuda või seda ise osutada.

Kalastades ei tohiks koguneda seltskonnaga väikesele alale, sest nii kahaneb jää kandevõime. Inimeste vahel tuleks hoida vähemalt viis meetrit vahet nii jääl liikudes kui ka kalastamisel.

Vältige paksu lumega kaetud aladel liikumist, kus jäätumine võib olla ebaühtlane ja jääkate keskmisest õhem. Valige teekond, mis võimaldaks liikuda visuaalselt eristataval jääkattel.

Alkoholi tarvitada pole soovitatav, sest see vähendab kriitilises olukorras reageerimise võimet.

Kui olete sattunud hätta, näete hädasolijat või olete kaotanud suunataju, teatage sellest kohe hädaabinumbrile 112.