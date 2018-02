FOTOD | Pärnumaal vajus läbi jää väikebuss, tuukrid toovad õnnetuses hukkunuid pinnale

Täna keskpäeval vajus Pärnumaal Manilaiu sadama läheduses läbi merejää väikebuss. Jäält päästeti salongis istunud mees ja naine, ent esialgsetel andmetel jäi sõidukisse veel neli inimest. Tuukrid on pinnale toonud kaks hukkunut.

Kaks inimest, 51-aastane naine ja 41-aastane mees, päästeti veest ning kiirabi toimetas nad haiglasse. Esialgsetel andmetel ei ole nende elud ohus. Tuuker tõi pinnale kahe mehe surnukehad.

Tuuker ja merepäästjad jätkavad otsingutega.

Esialgsetel andmetel on sõidukis lõksus veel kaks inimest.

Lääne prefektuuri pressiesindaja Andra Jundase sõnul on tuukril raske kaubiku tagaosale ligi pääseda, kuna sõiduki uksed on lukus.

"See on väga kurb päev. Õhuke jää kannab heal juhul kergemat inimest, kuid kindlasti mitte sõidukit," ütles Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri. "Praegu on jääolud väga ebastabiilsed ja kuni ei ole ametlikke jääteid, siis autoga selle ületamine on üliohtlik. Menetluse käigus selgitame välja kõik õnnetuse asjaolud."

"Nii ränkade tagajärgedega õnnetust jääl pole päästjate mäletamist mööda Eestis juhtunud," sõnas päästeameti ennetusosakonna ekspert Mikko Virkala.

Sündmuskohal viibiva Delfi reporteri sõnul on lumekiht jääl sedavõrd kohev, et esialgu ei saagi aru, et jää on õhku ega kanna. Hinnanguliselt on sündmuskohal vee sügavus umbes neli meetri ning jää paksus 5-10 sentimeetrit.

Täna kell 12.07 tuli päästekeskusele teade, et Pärnumaal Tõstamaa vallas Munalaiu sadamas umbes poole kilomeetri lähistel on läbi jää vajunud väikebuss. Teatele reageeris hõljuk. Kell 12.25 päästis hõljukijuht hätta sattunud väikekaubikust kaks inimest, kolmekümnendates mehe ja naise, kes olid joobes.

Kell 13.45 lõpetasid päästjad õnnetuskohal, sest ei leidnud bussis viibinud nelja inimest ning edasi tegeles otsingute korraldamisega politsei.

Kella 14.30 sukeldus Pärnu vabatahtliku merepääste tuuker.

Kohalik elanik ütles Delfile, et reisiseltskond oli algselt suudunud Kihnu praamile, kuid kuuldes, et praam ei sõida Manijale, vaid Kihnu saarele, otsustasid nad praamilt maha tulla ning Manijale jõudmiseks minna üle jää. Selleks kasutati eilseid hõljuki jälgi jääl.

Kohalik elanik ütles, et eile oli veel Manija pool olnud vaba vesi. Täna kattis merd pelgalt kiilasjää.

Väikebuss jõudis Munalaiu sadamast umbes 500 meetri kaugusele, kui vajus läbi jää. Kohalik hõljukijuht jõudis sündmuskohale umbes viie minutiga ning kell 12.30 tõi ta väikebussi salongis istunud mehe ja naise kaldale. Ent merepõhja vajunud väikebussi jäi veel neli inimest.

Kihnu elanik ütles Delfile, et kuuldavasti oli tegu Kihnu juurtega, kuid alaliselt seal ei ela. "Kõigile kohalikele on teada, et jää praegu ei kanna ja sõidukiga sinna peale minna oleks hullumeelne," sõnas Kihnu saare elanik.