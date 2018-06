FOTOD | Pärnumaal põleb Rääma turbaraba ja selle kõrval olev mets

Täna pärastlõunal sai häirekeskus teate, et Pärnumaal põleb turbaraba.

Täna kell 12.03 sai häirekeskus teate rabatulekahjust Pärnumaal Tori vallas Kilksama külas asuvas Rääma rabas.

Hetkel on tulekahju levinud 40 hektarile. Tuule tõttu on tuli levinud rabapinnaselt ka metsa. Raba läheduses asuva elumaja kaitseks on rajatud eraldi töölõik ning inimesed ohus ei ole.

Päästjatel on rabapinnase tõttu ligipääs tulekolletele raskendatud. Rabatulekahju kustutusele on kaasatud ka politsei- ja piirivalveameti helikopter.

Päästeamet palub Jänesselja-Urge maanteel liikuvatele inimestele olla ettevaatlikud, tugeva suitsu tõttu piiratud nähtavuse pärast ning lähikonna elanikel soovitame hoida aknad kinni.