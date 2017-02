FOTOD: Pärnumaal on täna libeduse tõttu juhtunud hulk avariisid

Täna on päeva esimese poole jooksul Pärnumaal teelt välja sõitnud kolm veokit, üks kaubik ja veel kaks sõidukit. Keegi õnnetustes viga ei saanud, küll aga lekkisid veokid kütust. Politsei kutsub üles liikluses täna ja lähipäevil eriti ettevaatlik olema.

Pärnu politseijaoskonna patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juhi Sander Peremehe sõnul algas hommik politseile töiselt, sest ootamatult muutunud teeolud üllatasid sõidukijuhte, teatas Lääne prefektuur.

„Viimastel päevadel on ilm Pärnumaal olnud väga heitlik ja eilne tihe lumesadu muutis teed täna hommikul oluliselt libedamaks. Panen kõigile sõidukijuhtidele südamele, et teeolude hindamisel tuleb olla kriitiline. Pigem varuge sõitudeks aega ja kiirus tuleks valida lähtuvalt sellest, milline on teekatte olukord. Vältida tuleks tarbetuid möödasõite ja manöövreid teha kiirusel, mis ei ohusta ennast ega kaasliiklejaid,” ütles Peremees.

Liiklusõnnetused Pärnumaal kella 13 seisuga:

Kella 6.50 ajal anti politseile teada libeduse tõttu teelt välja sõitnud sõidukist Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 30. kilomeetril.

Kell 7.30 ajal anti teada kraavi sõitnud veoautost Daf Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 43. kilomeetril. Teataja sõnul lekkis kannatada saanud veoauto kütusepaagist umbes 500 liitrit kütust. Sõidukit juhtinud 59-aastane mees oli kaine ja omas vastava kategooria juhtimisõigust.

Loe veel

Juhi sõnade kohaselt tuli talle vastu Poola numbrimärkidega veok, mille haagis hakkas lörtsisel teel pendeldama. Kokkupõrke vältimiseks sõitis DAF-i juht paremale poole teed, kaotas oma masina üle kontrolli ja sõitis üle vastassuunavööndi teelt välja vasakule poole kraavi.

Kella 11 paiku oli sõiduk tagasi teele aidatud ja veok lahkus omal jõul.



Kell 7.20 ajal anti teada, et Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 122. kilomeetril on Poola registreerimismärkidega veoauto juht teelt välja sõitnud. Õnnetuses sai kannatada veoki kütusepaak, mis lekkis ja voolas tühjaks. Veidi pärast kella 8 õnnestus veoauto kraavist välja tõmmata.

Kella 8.30 ajal anti teada liiklusõnnetusest Surju-Seljametsa tee 9. kilomeetril, kus juht kaotas libeduse tõttu oma Škoda üle kontrolli ja sõitis teelt välja.

Kella 10.30 ajal anti teada liiklusõnnetusest Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 104. kilomeetril. Esialgsetel andmetel kaotas juht oma Ford kaubiku üle kontrolli ja sõitis kraavi.

Kella 10.40 ajal anti teada liiklusõnnetusest Mudiste-Suure-Jaani-Vändra maantee 36. kilomeetril, kus oli teelt välja sõitnud veoauto Volvo, mille lastiks oli metsamaterjal.