FOTOD | Pärnumaal hukkus kahe kaubiku kokkupõrkes mees

Täna kella 8.25 ajal sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Pärnumaal Tori vallas Rütavere külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 14. kilomeetril, kus kokku põrkasid kaubikud Volkswagen Transporter ja Citroën Jumper. Volkswagenit juhtinud 46-aastane mees sai niivõrd raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal. Citroëni juhtinud 23-aastase mehe vaatas kiirabi kohapeal üle, temal vigastusi ei tuvastatud. Autodes rohkem inimesi ei olnud.

Pärnu politseijaoskonna välijuht Alvar Vill rääkis, et esialgsetel andmetel juhtus õnnetus, kui Rakvere poolt Pärnu poole liikunud Volkswagenil hakkas vibama järelhaagis ja auto kaotas juhitavuse. „Praeguseks kogutud info alusel saame öelda, et Volkswagen kaldus külg ees vastassuunavööndisse ja põrkas seal kokku Pärnu poolt tulnud Citroëniga, mille juhil ei õnnestunud kokkupõrget vältida. Kõik juhtunu üksikasjad peab selgitama menetlus,“ rääkis välijuht.

Politsei selgitas sündmuskohal, et Citroëni juhtinud mees oli kaine. Mõlemal autol olid all nõuetekohased rehvid ja mõlema auto juhid kasutasid turvavööd. Õnnetus juhtus sirgel teelõigul, lubatud maksimaalne kiirus on seal 90 km/h.

„Teeolud on praegu talviselt keerulised ja muutlikud, mistõttu tuleb sõite ette võttes olla eriliselt ettevaatlik. Sõiduvõtted ja sõidukiirus tuleb kohandada vastavalt teeoludele, pigem sõita aeglasemalt ja järske manöövreid vältides,“ ütles Vill.

Kohapeal viibinud pealtnägija sõnul sõitis umbes 20 minutit pärast õnnetust sündmuspaigast mööda teehooldusmasin.