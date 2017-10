FOTOD | Pärnu politseinikud tabasid "siili" ja hoiatuslaskudega peatumismärguannet eiranud Läti kodanikust roolijoodiku

Läti kodanikust alkoholi tarvitamistunnustega autojuhi jaoks lõppes katse politseinike eest põgeneda teelt väljasõitmisega. Korrakaitsjad pidid ohtliku roolikeeraja kinnipidamiseks kasutama peatamisvahendina "siili" ja ka hoiatuslasku õhku, teatas politsei.

Täna kell 12.41 sai häirekeskus kõne Pärnu elanikult, kes andis teada, et ühe Riia maanteel asuva kaupluse ees on pargitud Leedu numbrimärkidega sõiduauto Seat. See auto hakkas helistajale eelnevalt silma ohtlike manöövrite tõttu ja teataja kahtlustas, et juht on joobes.

Patrulli saabumiseks oli sõiduauto Seat kaupluse juurest juba lahkunud, kuid politseinikud asusid sõidukit otsima ning kirjeldusele vastavat sõidukit märgati Pärnu-Ikla maanteel. Politseinikud andsid peatumismärguande, mida juht eiras ning jätkas liikumist mööda Tallinn-Pärnu-Ikla maanteed Läti piiri suunas. Info edastati ka teistele patrullidele. Ohtliku sõiduki kinnipidamiseks panid politseinikud maanteel liikluse mõlemal sõidusuunal kinni, et kasutada peatamisvahendina "siili". Seat sõitis "siilist" üle ning Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 184. kilomeetril paiskus auto teelt välja. Autojuht jooksis autost välja ja üritas põgeneda metsa. Politseinikud tegid kaks hoiatuslasku õhku, mille järel peeti mees kinni.

Autojuhiks osutus 40-aastane Läti kodanik, kel puudus juhtimisõigus ja kes oli alkoholi tarvitanud. Teisi inimesi autos ei olnud. Sõidukijuht vigastada ei saanud ja mees viidi Pärnu politseijaoskonda, kus praegu jätkuvad menetlustoimingud. Mees peeti esialgu kinni 48 tunniks.

Loe veel

"Teenistusrelva kasutamine on äärmislik meede, kuid politseinike jaoks on sellises situatsioonis prioriteediks teiste inimeste ohutus ning ohtliku olukorra lõpetamine," sõnas Pärnu politseijaoskonna välijuht Rivo Saare.

"Suured kiidu- ja tänusõnad tähelepanelikule naisele, kes kahtlust äratanud sõidukijuhist politseile teada andis. Tänu sellele peeti ohtlik juht kinni enne, kui tema tegevuse tõttu oleks keegi kannatada saanud," lisas Saare.

Kahtlase sõidustiiliga juhti märgates peab helistama häirekeskuse numbrile 112 ning anda sõiduki kirjeldus ning värv. Võimalusel tuleks meelde jätta numbrimärki ja anda infot sõidusuunast. Sel aastal toimus Eesti teedel 410 liiklusõnnetust, mille põhjustajaks olid joobes juhid. Neis liiklusõnnetustes hukkus 8 inimest ja sai vigastada 144 inimest.