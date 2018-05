FOTOD | Paldiskis Pakri poolsaarel merre sõitnud sõiduautost leiti hukkunu

Paldiskis sõitis Pakri poolsaarelt merre auto, mille juhikohalt leiti inimese surnukeha. Hetkel valmistutakse auto kaldale toomiseks.

Täna kella 17.50 ajal teatati häirekeskusele, et Paldiskis Pakri tuletorni juures on tumedat värvi auto umbes 15-20 meetri kaugusel kaldast tervenisti vee all. Õnnetuspaika reageerinud Põhja prefektuuri merepäästeüksus leidis autost surnukeha.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Veiko Randlaine ütles, et päästemeeskonnad valmistuvad sõiduki merest välja toomiseks. “Auto uksi pole võimalik vees avada ning töötame päästjatega, et auto kaldale tuua ja seejärel saame hakata inimest tuvastama. Tegu on kurva sündmusega ning teeme omaltpoolt kõik, et välja selgitada juhtumi täpsemad asjaolud."

Ühe sündmuskohal viibinu sõnul saadi õnnetusest teada üsna juhuslikult. "Keegi märkas täiesti juhuslikult vees sätendavat ratta ilukilpi. Kutsuti päästjad välja. Selgus, et vees oli auto.

Aprillis sõitis üks auto samas kohas merre, auto omanikuks olnud 32-aastane mees hukkus.