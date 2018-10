FOTOD | Paides tabas ülestõstetud kastiga veok soojaveetrassi, mis paiskus kanduritelt maha

Vigastatud trass vajab nüüd remonti ja hetkel on õhus veel küsimus, kas trass õnnestub suuremate vigastusteta kraana abil kanduritele tagasi upitada ja seejärel alustada parandustöid.

Halvim stsenaarium on see, kui 9 tonni vett sisaldav torude paar kusagilt järgi annab ja maha prantsatab, sest sellisel juhul on remonttööde kulgu raske ette ennustada. Ruubassaare tee on avarii kohalt hetkel suletud.

Linnaelanikele välja arvatud Ristiku elanikele tähendab toimunu tõenäoliselt soojakatkestust kuni remonttööde lõpuni ja soojusvahetitega majades ka sooja vee puudumist.

Hetkel kütmist jätkatakse, kuid rõhku trassis on alandatud. Remontööde ajaks lülitatakse soojatrass välja.