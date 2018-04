FOTOD | Päästeametit valeväljakutsega õrritanud kolmik trikitab ka kohtus: üks noortest ei ilmunud taas kohale

Täna toimuma pidanud kohtuprotsessile 1. jaanuaril päästeameti valeväljakutse esitamisega pikalt kestnud päästeoperatsiooni esile kutsumise eest kohtusse antud noortest üks istungile ei ilmunud, mistõttu lükati protsess juba teist korda edasi ja kohale ilmumata jätnud Anne Sagim kuulutati tagaotsitavaks.

Kaks teist süüdistatavat, Janno Melts ja Simo Nikolai, olid ette nähtud ajal kohtusaalis kohal. Kolmanda osalise, Anne Sagimi puudumise tõttu lükati istung aga edasi 24. maile. Naine puudus ka eelmiselt, 8. märtsil toimuma pidanud istungilt, samuti sellest päev varem aset leidma pidanud istungilt.

Ka mõlemad noormehed on ühele varasematest istungitest ilmumata jätnud. Neist Simo Nikolai puudus, kuna pidi ühe teise kriminaalasja tõttu samal aja uurijaga kohtuma, kuid sellest kohut eelnevalt ei teavitanud.

Noorte üle mõistetakse kohut, kuna Melts ja Sagim helistasid teatasid päästekeskusesse, et nende sõber Simo Nikolai on Reiu jõel sillalt alla hüpanud. Tegelikult seda ei juhtunud, Nikolai, soovis hoopis lähedastest isiklikel põhjustel teatud aja eemal viibida. Selleks palus ta sõpradel päästekeksusele valeväljakutse esitada. Päästekeskus kulutas operatsioonile kolm päeva, kuni Melts ja Sagim üles tunnistasid, et tegelikult Nikolai jõkke ei hüpanud.