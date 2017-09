FOTOD | Päästeameti uued põhiautod said nimeks Krõõt

Euroopa Ühtekuuluvusfondi toel jõuab sel aastal Eestisse 27,8 miljoni euro eest uut päästetehnikat, Eesti riik kannab sellest 15%. Kui kevadel võeti kasutusele uued paak- ja konteinerautod, siis nüüd on kohal ka uued põhiautod. Kokku hangitakse ühtekuuluvusfondi toel 46 uut põhiautot, viimased neist jõuavad kohale oktoobris.

Põhiautosid kasutatakse päästeametis kõige rohkem. Masinad on oma olemuselt universaalsed ja nendega reageerivad päästjad kõigile sündmustele.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu meenutas, et kui ta 25 aastat tagasi päästeametisse päästjaks tuli, olid põhiautodeks vene päritolu ZIL 130 või 131, kuhu peale ei mahtunud muud päästevarustust kui mõned kangid ja kirved. „Aga vaadake päästeautot täna — suurema osa päästesündmustest lahendab see auto koos meeskonnaga! Põhiauto on päästjate meeskonnaliige,“ rõhutas Tammearu.

Uued põhiautod on kõrgendatud maastikuläbivusega. Sõiduomaduste puhul on pööratud tähelepanu alarmsõiduohutusele. Autodel on peal tipptaseme päästevarustus, täisautomaatne Alisson tüüpi käigukast, mis teeb operatiivsõidu kiiremaks ja ohutumaks ja põhiautode veepaak on 3000 liitrit. Uued autod on varasematest kõrgema külmakindlusega.

Siseminister Andres Anvelt ütles, et Euroopa Ühtekuuluvusfondi abil saab päästeamet oma ajaloo suurima tehnikauuenduse läbi viia. Uued universaalsed põhiautod aitavad Eesti päästevõimekust jätkuvalt kõrgel tasemel hoida.

Loe veel

Seni kasutuses olnud põhiautod liiguvad teistesse komandodesse ning vanemad kasutuskõlbulikud masinad antakse ülesannete täitmiseks vabatahtlikele päästekomandodele, kes selleks soovi avaldavad.

Tehnikat jaotatakse vastavalt regionaalpoliitikale, maakondade metsamassiivide tihedusele ja komandode väljasõitude koormusele. Esimesed uued põhiautod alustasid tööd Põhja päästekeskuse komandodes, seoses Eesti Euroopa Liidu eesistumisega. Kõik uued põhiautod jõuavad vastavalt jaotuskavale komandodesse hiljemalt selle aasta lõpuks.

Kõige rohkem uusi päästeautosid jõuab Harjumaa komandodesse.

Põhiautole otsiti avalikul konkursil kõlavat naisenime. Kokku laekus umbes 1100 nimepakkumist. Otsustati, et uued päästeautod hakkavad kandma nime Krõõt. Nime pakkujad märkisid, et tegemist on ka ilusa kingitusega Eesti Vabariigile läheneva juubeli puhul. A.H. Tammsaare „Tõe ja Õiguse“ Krõõt on leidnud kindla koha Eesti inimeste südames. Eelmisel sügisel korraldati „Tõe ja Õiguse“ lemmiktegelase valimine, mille võitis ülekaalukalt Krõõt.