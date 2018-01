FOTOD | Pääsküla rabast leiti 167 suurekaliibrilist lõhkekeha

Möödunud nädalal kaevasid Põhja-Eesti pommigrupi demineerijad Tallinnas Pääsküla rabast välja 167 ja pool suurekaliibrilist lõhkekeha. Miks, millal ja kuidas selline kogus lõhkekehi Pääsküla rabasse sattus, on täna keeruline tuvastada.

Pühapäeval, 21. jaanuaril andisid hobiarheoloogid teada, et leidsid Tallinnast Pääsküla rabast lõhkekehad. Põhja-Eesti pommigrupi demineerijad läksid leiukohta kontrollima ning avastasid, et hobiarheoloogide leitud lõhkekehad ei ole seal ainukesed. Nädal aega kestnud demineerimistööde käigus kaevati 50 meetri pikkuselt alalt välja 167 ja pool suurekaliibrilist lõhkekeha. Tegemist oli 15,5 sentimeetrise läbimõõduga Prantsuse päritolu suurtükimürskudega. Mürsud on teadmata ajal Pääsküla rabasse maetud ja lebanud seal üsna käidava koha peal aastakümneid.

„Sellised leiud on demineerijate jaoks üsna harukordsed ja ka Pääsküla raba leiukohana ei ole meie jaoks just tavapärane,“ oli Põhja pommigrupi juhataja Raido Taalmann leiust üllatunud, „Suur tänu neile inimestele, kes ohtlikust leiust kohe teada andsid ja ei jätnud seda teistele avastamiseks.“

Kõik leitud lõhkekehad hävitati Kaitseväe Keskpolügoonil Lääne-Virumaal, sest Põhja-Eestis puudub koht sellise koguse lõhkekehade ohutuks hävitamiseks.

Lõhkekeha leidmisel ei tohi seda puudutada ega kuhugi transportida, leiust tuleb teatada hädaabinumbril 112. Pealtnäha ohutu lahingumoon võib liigutamisel plahvatada ja tuua kaasa traagilised tagajärjed. Lõhkekehad on ju mõeldud sõjapidamiseks, tapmiseks ning vigastuste tekitamiseks