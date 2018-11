FOTOD | Paalalinnas varju otsinud Viljandi taksojuhi ründajad on tabatud, tegemist teismeliste poistega

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Toomas Liiva sõnul on vaatamata nende vanusele kaks noort korduvalt politsei huviorbiidis olnud. „Prokuratuuri eesmärk on mõjutada kõiki õigusrikkujaid alati võimalikult personaalselt. Seda eriti alaealiste puhul, kaasates sotsiaal- ja haridussüsteemi, mis nendega edasi tegeleda saaks. Antud juhul on kaks kuriteos kahtlustatavat juba varem suunatud õppima erikooli, samuti on mõlema suhtes rakendatud kriminaalhooldust. Kahjuks näitab tänane, et see kõik ei ole neid noori õiguskuulekalt käituma suunanud ja kuritegude raskusaste on tõusnud. Seetõttu taotleb prokuratuur kohtult kahe kuriteos kahtlustatava noormehe vahistamist,“ ütles Liiva.

„Kuigi selle juhtumi üksikasju veel selgitame, on selliste raskete kuritegude taga enamjaolt omakasu kõrval ka kambavaim ning liigne alkoholi või näiteks ka narkootikumide tarvitamine. Noored joovad koos alkoholi, kambavaimus kaob enesekontroll ja tekib plaan mõni inimene lihtsalt nii-öelda paika panna. Selline on üks levinuim stsenaarium, mis on teinud mitmest teismelisest jõhkra vägivallatseja,“ kommenteeris politsei operatiivjuht.

Juhtumi üksikasju selgitatakse kriminaalmenetluses.