FOTOD | Otsingud Munalaiu sadama ümbruses lõpetati, õnnetuse neljas ohver on siiani leidmata

Tuukrid läksid täna hommikul Pärnumaal Munalaiu sadama lähedal läbi jääl vajunud kaubiku juurde ja alustasid neljanda ohvri otsinguid. Praeguseks on otsingud lõpetatud.

Täna hommikul kella poole üheteistkümne paiku sukeldus esimene tuuker sõiduki juurde, et otsida mikrobussis viibinud neljandat meest. Pärast pool tundi kestnud otsingut siiski kedagi ei leitud. "Vaatasin läbi sõiduki ja selle ümbruse ligikaudu viieteistkümne meetri raadiuses," ütles Pärnu Lahe Merepääste Seltsi tuuker Norman Talson.

Talsoni sõnul on nähtavus vee all väga kehv. "Kuskil 30-50 sentimeetrit näen enda ette, mitte rohkem," kirjeldas Talson olukorda. Lisaks möönis Talson, et kuna sündmuskoht on laevateele niivõrd lähedal, siis parvlaeva Kihnu Virve pöördel tekkiv hoovus võib olla hukkunu juba kaugemale kandnud. "Tänaseks me ei oska öelda, kuhu võib surnukeha olla jõudnud," nentis Talson.

Eile lõpetati otsingud kella 21 paiku, kuna tuukrid ei saanud külma vee ning limiteeritud hapnikuvarude tõttu kauem tegutseda.

Tragöödia ohvriks langenud seltskond oli Delfile teadaolevalt teel Manilaiule sugulastele külla. Sõitnud Munalaiu sadamas parvlaevale, sai väikebussi seltskond teada, et see sõidab paari tunni pärast hoopis Kihnu. Väikebuss kihutas laevalt maha ja sadama lähedal mööda eelmise päeva hõljuki jälgi jääle. Veel pühapäeval oli Manija pool olnud vaba vesi.

Pääsenute seas oli Kihnult pärit naine ja Tõstamaalt pärit mees. Nad sõitsid bussiga Opel Vivaro. Õnnetuspaigas on vesi umbkaudu kolme meetri sügavune.