FOTOD: Otepääl rikkus veerema pääsenud auto kohviku seina

Otepääl sõitis täna hommikul vastu kohvik Elsa seina auto, mis paarisaja meetri kauguselt ilma juhita veerema hakkas. Keegi viga ei saanud, kuid alles paari aasta eest avatud kohvik sai omajagu kahjustada.

Häirekeskus sai täna teate, et Otepääl Lipuväljakul on sõiduk vastu majaseina veerenud ja seina kahjustanud.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk ütles Delfile, et sel hetkel polnud hoone juures enam ei avariilist sõidukit ega selle juhti, mistõttu selgitas politsei turvakaamera salvestuste toel, et õnnetus juhtus hommikul kella 8.30 paiku, mil külalistemaja juurde pargitud Ford veeres tagurpidi allamäge ja vastu majaseina.

Otepää ühes vanimas majas kohviku avanud Maanu rääkis Delfile, et auto oli pargitud paarisaja meetri kaugusele ja kohviku ette viiv tee, kuhu sõiduk pargitud oli, on kerge kaldega. Auto sai selle üsna pika maa jooksul säärase hoo sisse, et sisuliselt rikkus kohviku välisseina. "Päris korralik remont tuleb teha," nentis kohvikuomanik. "Kokku ei kukkunud, aga sein on paigast ära," on mees õnnetu.

Kohvik oli täna suletud, mistõttu läks juhtunu avastamisega veidi aega. Keegi õnnetuses viga ei saanud ja avariis osalenud auto juht on kindlaks tehtud. Majaomanik sai politsei kinnitusel sõidukiomanikuga kahju hüvitamise osas kokkuleppele. Maanu sõnul suhtleb ta remondi osas kindlustusega. Kui palju remont maksma võib minna, ei oska ta praegu veel arvata.

Loe veel

Politsei paneb autojuhtidele südamele, et nad veenduks enne sõidukist väljumist, kas käsipidur sai peale tõmmatud. Sel korral oli tegu õnneliku õnnetusega, sest kahjustati vaid vara ning mõne juhusliku mööduja tervis või elu isepäi liikuma hakanud auto tõttu ohtu ei sattunud.

Politsei rõhutab aga sedagi, et kui põhjustatakse liiklusõnnetus, milles saab keegi viga või tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, tuleb politseile sest teada anda või võimalusel varaomanikuga, kellele kahju tekitati, selle hüvitamises ise kohe kokkulepe sõlmida.