FOTOD | Omastamises ja rahapesus kahtlustatav Teet Soorm ja kapuutsiga nägu varjav isik - usutavasti Mati Tuvi - said hilisõhtul politseist minema

Suures ulatuses omastamises ja rahapesus kahtlustuse saanud lihatootja HKScani endised juhid Teet Soormi ja Mati Tuvi said täna õhtul 21.20 ajal ülekuulamiselt välja ega pidanud seega järele proovima, milliseid tingimusi riik arestimajas kodanikele pakub.

Peale Tööstuse tänava politseihoonest vabanemist keegi kommentaare anda ei soovinud, vaid kahtlustatavad kihutasid politseimaja hoovist peatumata välja.



Halli Škodat juhtinud Soorm oma nägu ei varjanud, küll tegi seda tema kõrval istunud kapuutsiga mees. Kuna täna peeti sama kriminaalmenetluse raames kinni veel kaks inimest, kelle nimed pole aga teada, siis pole koheselt selge, kas kapuutsiga mees on Tuvi või keegi teine.

Lisaks neljale mehele on kahtlustuse saanud ka kolm juriidilist isikut. Kõigi kahtlustuse saanud juriidiliste isikute nimed on ka meediast läbi käinud.

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Stella Veber selgitas, et seni kogutud tõendite järgi on alus Teet Soormi ja Mati Tuvi kahtlustada ettevõttele kahjulike tehingute tegemise läbi usalduse kuritarvitamises ning kokku ligi pooleteise miljoni euro omastamises ning samas ulatuses rahapesus.

„Esitatud kahtlustuste järgi omastasid Teet Soorm ja Mati Tuvi aastatel 2010-2016 AS Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid. Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks. Lisaks sõlmisid Teet Soorm ja Mati Tuvi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle 3 miljoni euro. Tänaseks on kriminaalmenetluses tsiviilhagi tagamiseks arestitud üle 1,3 miljoni euro väärtuses erinevat vara," lisas prokurör Veber.

Täna teostati erinevates Eesti linnades kahtlustatavate elu- ja töökohtades läbiotsimisi. Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei ning seda juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.