FOTOD | Õhtu Kanuti aias: noortekambad kogunevad, juuakse ja suitsetatakse! Korra sekkus ka politsei

"Sadakond noort hängib pargis. Ju ajavad viisakalt juttu, peamine, et ei kakle," sõnas Delfi piltnik Andres Putting irooniliselt. Ta kirjeldas, et oli neidki, kes suitsetasid ja õlut jõid.

Sekkusid linnakodanikud, kes kutsusid politsei. Patrull tuli kohale ja suhtles mõnede noortega. Delfile märgiti noorte poolt sedagi, et õhtul minna kakluseks.

Pole nii, et kõik oleks justkui üks suur kamp: praegu on seal eri seltskonnad. "On venelaste ja eestlaste kambad," märkis Putting.

Kuigi on eri kambad, on ka üks suurem jõuk, kelle ümber koondutakse. Tänane EPL kirjutas, et Kanuti noortejõuk on seotud vägivalla, peksmiste ja röövimistega. Kambajuht rääkis sõprussidemetest Lasnamäe noortegängiga, trammist välja kukkunud poiss aga avanud ise ukse, tuikunud ja välja kukkunud.

Teismeliste sõprusringi, paljude hinnangul vägivaldse jõugu, tegemiste epitsenter on Tallinnas vee- ja kultuurikeskuse vahel, vaikses bastioniäärses purskkaevuga neoklassitsistlikus pargis – Kanuti aias.

