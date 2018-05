FOTOD | Noormees ja neiu pagesid aruta kiirusega mootorrattal politsei eest, kuni sõitsid teelt välja

Täna natuke pärast südaööd märkas politseipatrull Vabaduse puiesteel mootorratast, mis sõitis Pärnu poole. Patrulli nähes hakkas mootorrattur kiirendama ning eiras politseinike peatumismärguannet.

"Mootorratta kiirused kasvasid 50 km/h alas umbes 170 km/h-ni. Saue vallas Pärnu maanteel ei võtnud mootorratas suure kiiruse ja teetööde tõttu kurvi välja ning paiskus külili," ütles Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe Delfile. "Mootorratas veeres umbes 20 meetrit kukkumiskohast eemale ning maha kukkusid mootorratast juhtinud 20-aastane mees ja taga istunud naine.

Kiirabi vaatas sündmuskohal mõlemad inimesed üle ning õnneks nad vigastada ei saanud. Mootorrattast juhtinud mees põhjendas eest ära sõitmist sellega, et tal puudub vastava kategooria juhtimisõigus.

On äärmiselt vastutustundetu juhtida sõidukit ilma vastava kategooria juhtimisõiguseta, sest pole ju teada, kas juhil on oskused sellise sõiduki juhtimiseks. Nii seatakse ohtu ennast ja ka kaasliiklejaid. Me kõik saame anda oma panuse liiklusohutusele ning sõbrad-tuttavad peaksid takistama või meile teada andma, kui juhtimisõigust mitteomav juht tahab sõitma minna. Alustasime juhtumi osas väärteomenetlust."