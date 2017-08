FOTOD | Noored poisid ronisid Tallinnas kõrghoone katusele, et end seal pildistada

Täna postitati venekeelses sotsiaalmeedia grupis "Kaebuste raamat (Eesti)" pildid noortest poistest, kes olid roninud Stockmannist üle tee olevale kõrghoone katusele, vahendab Vecherka.ee.

Pildid enda elu ohtu seadnud poistest põhjustasid grupis meelepaha tormi. "Kallid inimesed, palun öelge oma lastele, et nad ei ole mänguasjad. Meie oma lapsepõlves ronisime samuti kuskil puude otsas ja katusel. Aga see on ohtlik. Kui nendega midagi juhtub, kes siis vastutab?" kirjutas üks Facebooki kasutaja.