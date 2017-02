FOTOD: Nõmmel sügavast kaevust päästetud koera omanik: Yoko oli kaevus kokku 18 tundi ning tänab kogu südamest oma päästjaid!

Eile kella kahe paiku päeval sõitsid Nõmme komando päästjad Kalmistu teele appi koerale, kes oli kukkunud nelja meetri sügavusse kanalisatsioonikaevu

Päästjad tõid koera välja ja andsid omanikule tagasi. Auk kaeti ja tähistati.

Põhja päästekeskus tahab selle õnneliku lõpuga juhtumi puhul toonitada, et igal päästesündmusel on oma taust ja eellugu, mis sündmuseni viivad. Ja on ka ennetussõnum.

Teisipäeva õhtul läks üks perenaine oma väikse sõbraga jalutama Nõmmele Kalmistu teel asuva männimetsa alla. Koer jooksis ringi, kuni ühtäkki kadus. Naine otsis looma taga ja leidis ta alles järgmisel päeval sügavast kanalisatsioonikaevust.

Mõistnud, et ise looma kätte sealt ei saa, kutsus ta appi päästjad. Päästja laskus kaevu ja pani koerale ümber rakmed. Seejärel tõsteti koerake kaevust välja. Looma ja omaniku taaskohtumine oli südamlik. Ka päästjad oli rõõmsad, sest päästetöö ja rõõm ei käi just sageli käsikäes.

Koera omanik polnud Facebookis samuti kiidusõnadega kitsi: "Yoko oli kaevus kokku 18 tundi ning tänab kogu südamest oma päästjaid, annab käppa ja liputab saba! Suur-suur aitäh!"

Päästeamet meenutab, et õnnetuste vältimiseks peavad objektide haldajad kaevud ja muud augud katma nii, et nendesse kukkumine on võimatu. Nähes tähistamata ja ohtlikku auku või kaevu, on kõige mõistlikum helistada kohalikku omavalitsusse ja sellest teada anda.

"Kõigile jalutajatele tähelepanuks: katmata kaevud ja muud augud/süvendid on suur oht. Eriti lastele ja loomadele. Ole liikudes tähelepanelik ja teavita katmata kaevust numbrile 1524," seisab päästekeskuse lehel.