FOTOD | Nõmmel hukkus vabariigi aastapäeval tulekahjus eakas mees

24. veebruaril kell 11.55 teatati, et Nõmmel Mahla tänaval põleb kahekorruselise kortermaja üks teise korruse korter. Päästjate saabudes oli põleva korteri rõdul keskealine mees, kelle Nõmme päästjad turvaliselt alla aitasid. Kiirabi toimetas 52-aastase mehe tervisekontrolliks haiglasse.

Kahjuks leidsid päästjad põlevasse ühetoalisesse korterisse sisenedes hukkunud 77-aastase mehe. Nõmme ja Kesklinna päästekomandode päästjad kustutasid tulekahju kella 13.21ks, teatas päästeamet pressiteate vahendusel.

Traagiline tuleõnnetus sai esialgsetel andmetel alguse lohakast siseruumides suitsetamisest. Möödunud aastal sai üle poole tulekahjudest, milles hukkus inimene, alguse just lohakast suitsetamisest. Tuleohutuse seisukohalt on kõige turvalisem suitsetada õues ning torgata pärast tervistkahjustava tegevuse lõppu koni näiteks veega täidetud purki.

Suitsuandurit päästjad põlenud korterist ei leidnud, sest suur kuumus oli hävitanud korteri lae. Lisaks purunes tulekahjust tingitud kuumuse tagajärjel veetoru, suuri veekahjusid said seetõttu maja mitmed teised kodud.

Päästeamet hoiatab, et kortermaja on koht, kus elanike käitumisharjumused on otsesel või kaudsel viisil terve majarahva ühine asi.

"Turvalisus on kindlasti teema, mida peab arutama korteriühistu koosolekul. Kõige mõistlikum on leppida päästeametnike poolne kodunõustamine kokku kõikides kortermaja kodudes. Enda kodu võib olla tuleohutusnõuetele vastav, väga tore, nii peabki. Siiski ei pruugi see olla piisav - kui mõne naabri kodus tuleohutusnõudeid rikutakse, olete ohus kõik," teatas Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs.

"Kodunõustamiste tellimine on jätkuvalt täiesti tasuta ja imelihtne. Selleks tuleb helistada päästeala infotelefonil 1524 ja enda jaoks sobiv aeg kokku leppida."

Põlenguid oli möödunud päevadel Harjumaal mitmeid

25. veebruaril kell 16.49 teatati, et Mustamäel Tammsaare teel põleb kortermaja üks korter. Päästjad tegid kindlaks, et korteri omanik oli jätnud enne keskpäeva põleva küünla külmkapi peale ning läinud ise välja. Põlevast küünlast süttis külmkapp, see omakorda süütas köögi mööbli.

Päästjate jaoks oli sündmus läbi kell 17.20. Päästeamet tuletab meelde – põlevat küünalt ei jäeta järelevalveta, sellisest hooletusest saab tihtipeale alguse reaalne tulekahju.

24. veebruaril kell 20.41 teatati, et Kristiine Kaubanduskeskuses tuleb ühest esimese korruse müügiboksist suitsu, samuti töötab signalisatsioon. Inimestel paluti keskusest lahkuda. Päästjad leidsid müügiboksi ripplae alt põleva juhtmestiku ning kustutasid selle. Samuti ventileeriti ruumid. Sündmus oli päästjate jaoks läbi kell 22.13.

24. veebruaril kell 20.54 teatati, et Kosel Pikal tänaval tuleb söökla keldrikorruselt suitsu. Päästjad tegid kindlaks, et keldrisse pliidile oli unustatud siirupipott.

Päästjad võtsid poti pliidilt ja tuulutasid ruumid. Päästeamet tuletab meelde – toidu pliidil või ahjus valmimise ajal hoitakse sellel ka silma peal.

24. veebruaril kell 2.27 teatati, et Rae vallas Lehmja külas põleb ehitussoojak. Päästjad kustutasid selle.

23. veebruaril kell 12.14 teatati, et Viimsis Mõisa teel põlevad remonditöökoja keldris utiliseeritud külmkapid. Päästjad kustutasid põlengu kella 13.32ks.

Tuleõnnetus sai esialgsetel andmetel alguse ketaslõikuriga töötamisel tekkinud sädemetest. Tuletame meelde – tuletöid tuleb teha selliselt, et nendest ei saaks algust reaalne põleng.