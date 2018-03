FOTOD | Neiu vägistamises ja mõrvas süüdistatav Tairo Poopuu võttis omaks tapmise

Viljandis toimuval kohtuprotsessil võttis täna toimunud kohtuistungil 17-aastase neiu vägistamises ja mõrvas süüdistatav 22-aastane Tairo Poopuu omaks tapmise, kuid muus osas end süüdi ei tunnistanud, kirjutab ERR-i uudisterportaal.

Avakõnes ütles kaitsja vandeadvokaat Sirje Must, et tõndatud on Poopuu süü kannatanu surma põhjustamises, aga muus osas süüdistus tõendatud pole, vahendab ERR-i uudisteportaal. Ka Poopuu võttis tapmise osas süü omaks.

Kannatanu lähedaste huvides ja süüdistatava eraelu kaitseks on protsess kuulutatud kinniseks ja avalik on ainult otsuse ettelugemine. Kui kõik läheb nii, nagu planeeritud, toimub kohtuvaidlus 19. märtsil. Tänasel istungil kuulati üle kannatanu lähedasi ja tunnistajaid, samuti uuriti kirjalikke tõendeid.

Noormehele esitatud süüdistus märgib, et Poopuu kutsus 10. juuni kesköö paiku talle tuttava 17-aastase neiu kohtama ja nad sõitsid Viljandi järve äärde. Seal Poopuu vägistas neiu ja tappis ta vägistamise käigus kõrist pigistades.