Narva-Jõesuu lähedal läks täna põlema mets, kuigi eile olid päästetöötajad selle kustutanud.

Tulekahju levik oli teadaolevatel andmetel 12 hektarit.

Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda ütles, et mets võib uuesti taassüttida. "Juhtub tihti, kui mets uuesti põlema läheb, seetõttu on oluline jälgida metsasid veel vähemalt päeva jagu, et tulekahju varakult kustutada,".