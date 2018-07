FOTOD | Narva-Jõesuus põles mets kohas, kus selle päästjad juba kustutanud olid. Päästeamet palub autojuhte mitte voolikust üle sõitma

Narva-Jõesuu lähedal läks täna põlema mets, kuigi eile olid päästetöötajad selle kustutanud.

Ida-Virumaal Narva-Jõesuu linnas põleb taas metsa- ja maastikuala. Kustutusvett võetakse Narva jõest. Palume inimesi järgida voolikuliini ületamiseks politsei juhiseid, ületada see voolikusillast üle sõites või valida sihtpunkti jõudmiseks teine tee. Osad teed on piiratud ka politseilindiga.

Täna kell 16.35 teatati Häirekeskusele, et Narva metskonnas on uuesti puhkenud tulekahju. Luure käigus leidsid päästjad kaks üksteisest eraldi asetsevat tulekollet, mis ei puutu üldse varem põlenud alaga kokku. Hetkel põleb maastikuala ca viie hektari ulatuses. Päästjad on kustutusvee saamiseks vedanud magistraal-voolikuliini üle Narva ja Narva-Jõesuu vahelise tee. Voolikuliini ületamiseks on paigaldatud spetsiaalne voolikusild. Kustutustöid katkestab tihti magistraalliini purunemine, mille põhjustab surveveega täidetud voolikust autoga üle sõitmine.

Palume elanikel suhtuda mõistvalt ja valida sihtkohta jõudmiseks teine tee või ületada voolik spetsiaalset voolikusilda ületades.

Sündmuskohale on saadetud päästetehnika Narva-Jõesuust, Narvast, Sillamäelt, Iisakust, Kiviõlist ja Rakverest. Kaasatud on ka politseipatrull liiklemise reguleerimiseks voolikuliini ületamisel.