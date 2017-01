FOTOD: Narva arestimajast põgenes kaks kinnipeetavat

Täna õhtul kella 18.20 ajal põgenesid Narva arestimajast kaks kinnipeetavat, 26-aastane Artur ja 28-aastane Dmitri.

Kella 18.20 paiku ründas 26-aastane Artur arstiabi osutamise käigus arestimaja ametnikku, misjärel omastas politseiametniku töötõendi ja vabastas kambrist teise kinnipeetava, 28-aastase Dmitri. Seejärel põgenesid mehed Narva politseijaoskonna territooriumilt Vahtra tänava suunas.

Artur on ligikaudu 160 cm pikk, tumedate lühikeste juustega ning keskmise kehaehitusega. Mees viibib vahi all seoses mitmete vargustega. Arestimajast põgenedes olid tal jalas lühikesed beežid püksid ja seljas must t-särk.

Dmitri on ligikaudu 175 cm pikk, kõhna kehaehituse ja tumedate juustega. Mees on kinni peetud seoses narkootiliste ainete käitlemisega. Dmitril olid arestimajast lahkudes jalas hallid dressipüksid ja seljas tumesinine t-särk.

„Kuna mehed võivad olla ettearvamatu käitumisega, siis tuleb nendega kokkupuutel olla ettevaatlik ning vältida enda tervise ohtu seadmist,“ rõhutas Ida prefektuuri operatiivjuht Sergei Andrejev.

„Anname endast kõik, et põgenenud mehed võimalikult kiiresti tabada. Siiski palun kõigil, kes märkavad eelpool kirjeldatud ja fotodel kujutatud isikuid või omavad informatsiooni, mis võiks kaasa aidata nende tabamisele, sellest viivitamatult teada anda lühinumbril 112,“ lisas Andrejev.